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Як носити рукавички у 2025 році: наймодніший спосіб, який точно виділить вас із сірого натовпу

Четвер 27 лютого 2025 07:15
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Як носити рукавички у 2025 році: наймодніший спосіб, який точно виділить вас із сірого натовпу Блогерка Людмила Луцук (фото: instagram.com/lutsuk_liudmyla)
Автор: Катерина Собкова

У 2025 році рукавички стали не просто аксесуаром для захисту рук від холоду, а й справжнім модним акцентом. Один із головних трендів цього року - рукавичка на поясі. Це нестандартний, але стильний трюк, який вже підхопили зірки та fashion-інфлюенсери.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти докладніше про цей тренд, а також показати, як такий спосіб стилізації використовує українська блогерка Людмила Луцук.

Якщо ви не любите носити рукавички, але хочете додати родзинку до свого образу, спробуйте незвичний спосіб - заправте одну або дві рукавички під ремінець вашого пояса. Це один з найстильніших трюків у моді 2025 року.

Модна порада: щоб лук з рукавичками мав справді ефектний вигляд, обирайте моделі, що контрастують з вашим одягом.
Як носити рукавички у 2025 році: наймодніший спосіб, який точно виділить вас із сірого натовпу
Рукавичка на поясі - трендовий спосіб стилізації (фото: instagram.com/less_is_best_fashion)

Звідки пішов цей тренд

Його побачили на показах осінь-зима 2024/25 всесвітньо відомих брендів Balenciaga, Prada і Rick Owens, а потім стиль підхопили фешн-блогери. Це нагадує стару традицію, коли джентльмени носили рукавички в руках або за поясом, але з сучасним відтінком.

Як носити рукавичку на поясі

  • Одна рукавичка замість двох - тренд базується на тому, що ви носите тільки одну рукавичку, а другу чіпляєте на пояс або поясну петлю джинсів.
  • Шкіряні, оксамитові або сітчасті - матеріали можуть бути різними, головне, щоб вони гармоніювали з образом.
  • Контраст або total look - рукавичка може доповнювати колір вбрання або ж навпаки створювати акцент.

Як носити рукавички у 2025 році: наймодніший спосіб, який точно виділить вас із сірого натовпу
Модний прийом на весну 2025 (фото: instagram.com/sylviemus_)

З чим поєднувати цей модний прийом

  • Класичні костюми для суворого, але авангардного образу.
  • Пальто оверсайз для ефекту недбалого шику.
  • Мініспідниці та шкіряні куртки для створення незвичного стилю.

Як модний прийом стилізувала Люда з Голлівуду

Українська блогерка Людмила Луцук, яка раніше була відома як Люда з Голлівуду, стежить за модними трендами - останнім часом вона помітно схудла і часто ділиться з підписниками модними образами.

Вона продемонструвала в мережі образ, який можна собі взяти на замітку на весну 2025. Так, вона одягла штани палаццо насиченого синього відтінку, білу сорочку та светр такого ж кольору, як і штани.

Свій образ блогерка доповнила укороченим пальтом-піджаком зі штучного хутра світло-бежевого відтінку, а лінію талії підкреслила тонким ременем. Саме в цьому образі вона використала спосіб з коричневими рукавичками на поясі.

Раніше ми розповіли, який вигляд має ретро-фасон джинсів, що знову став популярним серед модниць.

Також дізнайтеся, як носити шкіряні речі, щоб не виглядати дешево.

Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Sylvie Mus, Людмили Луцук, стиліста less_is_best_fashion.

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