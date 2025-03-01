Топ-7 модных провалов: типичные ошибки украинок в одежде и как исправить стиль

Главные ошибки при подборе стиля

Часто, стремясь выглядеть стильно, мы совершаем досадные ошибки, которые могут испортить даже самый тщательно подобранный образ.

Стилист отмечает, что одной из главных проблем является игнорирование особенностей собственной фигуры. Увлекаясь модными новинками или вдохновляясь образами с подиумов, многие не задумываются, подойдет ли эта одежда именно им. Например, одежда неудачного размера - слишком обтягивающая или наоборот, чрезмерно свободная, - может исказить силуэт и выглядеть неаккуратно. Одна из самых частых ошибок - выбор одежды неподходящего размера (иллюстративное фото: Freepik)

Вторая ошибка, отмечает Денисюк, это чрезмерное следование трендам без учета собственного стиля.

"Если вы носите что-то только потому, что это в тренде, но это вам не комфортно или не подходит, образ выглядит искусственно", - говорит она и отмечает, что "мода должна работать на вас, а не против вас".

Одной из главных ошибок Галина называет чрезмерное использование брендовых вещей.

"Так называемая логомания (когда одежда изобилует заметными логотипами) - это тенденция, которая иногда переходит черту, когда люди надевают вещи с большими логотипами разных брендов, что выглядит слишком демонстративно", - объясняет эксперт.

Важным аспектом является правильный выбор цветов. Неуместные цветовые решения могут испортить впечатление от всего образа.

"Некоторые люди выбирают цвета, которые совершенно им не подходят. Или же сочетают много ярких оттенков, что выглядит хаотично", - рассказывает стилист.

Особое внимание стоит уделять обуви. Неуместная обувь способна разрушить даже самый продуманный лук. Например, спортивная обувь, надетая под классическое пальто, или же кроссовки, диссонирующие с общей стилистикой одежды, выглядят по меньшей мере странно. Обувь - важная часть образа, которая может как подчеркнуть стиль, так и полностью разрушить его (иллюстративное фото: Freepik)

Отсутствие баланса в образе, который может проявляться в разных формах, также входит в топ-ошибок. Чрезмерно откровенный верх в сочетании с мини-юбкой, или же объемный "оверсайз", который скрывает талию, могут нарушить пропорции фигуры и создать дисбаланс во внешнем виде.

И напоследок - аксессуары. Именно они ставят финальную точку в создании стильного образа. Пренебрежение аксессуарами или, наоборот, перенасыщение ими может испортить общее впечатление от вашего стиля.

"Если сумка выглядит дешево или ботинки не подходят под общий стиль, то даже самая красивая одежда может выглядеть не так, как вы хотите", - резюмирует стилист.

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