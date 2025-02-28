Який манікюр привабить удачу та гроші в березні 2025. Це точно не рожевий і фіолетовий

Існує думка, що для кожного місяця в році є певний щасливий колір, який можна використовувати в інтер'єрі, одязі, аксесуарах і манікюрі або ж просто поставити на заставку в телефоні.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, яким кольором гель-лаку необхідно покривати нігті в березні 2025 року, щоб привабити удачу, гроші та любов.

Що таке колір везіння

Це такий колір, використовуючи який ближче і частіше біля себе в конкретний місяць, можна приваблювати удачу, прибутки, любов і везіння. Також ці кольори необхідно використовувати в моменти важливих справ, переговорів тощо.

Щасливий колір на березень 2025 року

Фінансово вдалі відтінки на березень цього року - блакитний і світло-сірий.

"Цього разу аж два кольори, які приносять удачу, це світло-сірий і світло-блакитний. Саме ці кольори необхідно використовувати в гардеробі, в роботі, на заставці телефону. А для дівчат найпростіше - у манікюрі" - зазначила блогерка Astro Muse Mari.

Сірий манікюр на березень 2025 року

Сірий манікюр прекрасно підкреслює стиль і підходить для будь-яких заходів - від повсякденних до святкових, а велика палітра дає змогу підібрати ідеальний варіант для себе.



Щасливий манікюр на березень (фото: instagram.com/themaniclub)

Якщо ви хочете урізноманітнити однотонний манікюр, придивіться до дизайну з різними малюнками або зі стемпінгом. Геометричні візерунки, сніжинки або абстрактні лінії на сірому тлі створять модний і цікавий образ. Ці малюнки можна виконати білим, чорним або сріблястим лаком, що додасть манікюру додаткової вишуканості.



Сірий манікюр з малюнками (фото: instagram.com/iramshelton)

Блакитний манікюр на березень 2025

Поекспериментуйте з дизайнами в одному манікюрі. Наприклад, зробіть французький манікюр із блискітками та ромашками. Можна вибрати ніжний блакитний відтінок для основи або ж додати тонкі блакитні лінії на кінчики нігтів. Такий манікюр має елегантний вигляд і підходить як для офісу, так і для вечірніх заходів.



Щасливий колір на березень 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Зазначимо, що манікюр з ромашками - весняний і легкий. Цей варіант надає ніжності та яскравості, асоціюється з теплом і сонцем, що робить його ідеальним вибором для весни.

Для шанувальників більш ексклюзивних варіантів можна зробити манікюр із використанням сухих квітів, таких як лаванда або ромашки, в поєднанні з блакитним тоном. Це створює ефект природної краси й гармонії, надаючи манікюру оригінальності та текстури.



Грошовий манікюр на березень 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

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