Топ-7 невеликих улюбленців, які підійдуть для будь-якої квартири

Домашні пацюки

Довжина: 20-30 см і хвіст близько 20 см

Вага: 0,6-0,8 кг.

Пацюки - доброзичливі, тихі та розумні тварини. Невеликий розмір та відносно простий догляд роблять їх ідеальними для невеликих будинків.

Щурів легко приручити, а також вони люблять сидіти на плечах чи колінах своїх господарів. Такі улюбленці будуть спати більшу частину дня, адже це нічні тварини, але вдень вони прокидаються для спілкування.

Домашній щур незвичайного окрасу (фото: Вікіпедія)

Миші

Довжина: 15-20 см із хвостом

Вага: до 100 г.

Мишам не потрібно багато місця або велика клітина. Але це лише одна з причин, чому з них виходять чудові домашні тварини для невеликих приміщень.

Вони тихі та не потребують важкого догляду. Також миші розумні, і за їхніми грайливими витівками цікаво спостерігати. Хоча вони полохливі, мишей можна приручити, якщо регулярно брати на руки для спілкування.

Як виглядає домашня миша-альбінос (фото: Вікіпедія)

Хом'яки

Довжина: 5-15 см

Вага: 30-250 г.

Вони тихі, чисті, не вимагають особливого догляду та не линяють. Більшість алергіків можуть комфортно жити з хом'яком у будинку.

Хом'яків легко приручити, якщо регулярно брати на руки. Все, що потрібно хом'яку - це невелика клітина з колесом для бігу та підстилкою.

Звичайний хом'як (фото: Вікіпедія)

Морські свинки

Довжина: 20-30 см

Вага: 0,5-1 кг.

Морські свинки (також кавія свійська, або мурчак) швидко звикають до людини та з ними, як правило, легко поводитися. Видають свистячий звук, але він недостатньо гучний, щоб турбувати сусідів у квартирі.

Висота клітини для морських свинок не має вирішального значення, оскільки вони не лазять. Вони цінують час, проведений поза клітиною, щоб спілкуватися, досліджувати та грати.

Перш ніж випускати такого улюбленця з клітини, переконайтеся, що у вашому будинку немає оголених дротів або токсичних рослин, які зможуть дістати гризуни.

Морські свинки люблять спілкування (фото: Вікіпедія)

Кролики

Довжина: 20-40 см

Вага: 0,1-0,7 кг.

Існує близько 50 порід кроликів, яких можна тримати як домашніх улюбленців. Більшість із них - соціальні тварини, які з радістю складатимуть вам компанію.

Кролики - гарний варіант для життя у квартирі, оскільки їх можна привчити до лотка і вони відносно тихі. Багато хазяїв дозволяють своїм кроликам вільно гуляти по дому.

Одним із недоліків є те, що вони люблять жувати та копати. Перш ніж випустити кролика, вам потрібно буде перевірити, що в будинку немає відкритих шнурів.

Левоголовий кролик (фото: Вікіпедія)

Голландський декоративний кролик (фото: Вікіпедія)

Ящірки та змії

Довжина: 3-60 см (для ящірок), до 3 метрів (для змій)

Вага: від 10 г до декількох кілограмів.

Рептилії не такі соціальні, як ссавці, зате чудово підходять для невеликих приміщень. Вони безшумні і за ними відносно легко доглядати.

Види ящірок, які хороші для початківців, включають леопардових геконів, чубатих геконів, домашніх геконів, бородатих агам та анолісів.

До видів змій, яким не потрібні великі вольєри, належать кукурудзяні змії, королівські змії, молочні змії та кулясті пітони.

Бородата агама (фото: Вікіпедія)

Молочна змія гондураська (фото: Вікіпедія)

Їжаки

Довжина: 10-30 см

Вага: 0,2-1,2 кг.

В основному ведуть нічний спосіб життя, тому вони не заперечуватимуть, якщо ви будете відсутні вдень. Їжачки тихі та не линяють, що робить їх відповідним домашнім тваринам для людей, які страждають на алергію.

Вони зазвичай ласкаві і спокійні та, як правило, полюбляють бути на самоті.

Їжачок вухатий (фото: Вікіпедія)

Молоде їжаченя (фото: Вікіпедія)