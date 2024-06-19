Альтернатива пухнастикам: топ-8 екзотичних улюбленців, які можуть налякати гостей

Існує багато екзотичних домашніх тварин, які можуть чудово почуватися в будинках з обмеженою площею. Зазвичай це невеликі та тихі улюбленці, яким не потрібно багато місця.

Раки-самітники

Хоча ракам-самітникам (рак-пустельник, равлинець) не потрібно багато місця, не можна тримати такого вихованця в крихітній пластиковій коробочці. Їм потрібно більше місця.

В акваріумі місткістю до 40 літрів з комфортом можуть розміститися пара середніх або декілька маленьких раків-самітників. Слід підтримувати температуру від 22 до 27 градусів за Цельсієм.

Спостереження за цими тваринами може бути досить захопливим. А оскільки вони товариські, краще тримати хоча б пару раків, щоб вони могли скласти компанію один одному.

Рак-самітник з актиніями на поверхні раковини (фото: Вікіпедія)

Павуки

Це можуть бути як тарантули, так і птахоїди. Павукам потрібен уважний власник, але ці тварини не такі отруйні, як думає більшість людей.

Укуси більшості видів, що містяться як домашні тварини, схожі на укуси бджіл, хоча в деяких людей вони можуть викликати алергічну реакцію.

Тарантулам та птахоїдам не потрібно багато місця. Для наземних павуків довжина клітини зазвичай повинна бути приблизно втричі більша за розмах ніг павука і вдвічі більше ширини.

Як виглядає павук-птахоїд (фото: Вікіпедія)

Імператорські Скорпіони

Імператорські скорпіони чудово живуть в акваріумі обсягом до 400 літрів, і за ними безперечно цікаво спостерігати. Їх можна розміщувати поодинці або групами, але для групи потрібно акваріум об'ємом 750-1200 літрів.

Велика територія може стати негативним чинником, оскільки скорпіонам буде складніше ловити здобич. Як і павуки, скорпіони тихі, охайні, і їх досить легко доглядати. Хоча укуси досить болючі, але вони практично не отруйні.

Скорпіон у ролі домашнього вихованця (фото: Вікіпедія)

Шиплячі таргани

Якщо ви живете в орендованій квартирі, ваш домовласник, можливо, не дуже зацікавлений у тому, щоб ви тримали таргана як домашнього вихованця.

У резервуарі ємністю 350-600 літрів (з надійною сітчастою кришкою) можуть розміститися кілька шиплячих тарганів. Вони доволі живучі та вимагають мінімального догляду.

Тарганів годують гранульованою їжею, а також свіжими фруктами та овочами. Важливо стежити за тим, щоб вода знаходилася в неглибокому посуді, щоб таргани не потонули.

Як виглядає мадагаскарський шиплячий тарган (фото: Вікіпедія)

Будиночок із мадагаскарськими тарганами (фото: Вікіпедія)

Жаби

Є кілька видів жаб, які підходять для невеликих приміщень:

Шпорцеві жаби (Карликові пазурі жаби) дуже маленькі та повністю водні, і їм підійде об'єм 40 літрів.

(Карликові пазурі жаби) дуже маленькі та повністю водні, і їм підійде об'єм 40 літрів. Квакші (деревні жаби) чудово почуваються в акваріумі наземного типу ємністю близько 400 літрів, хоча краще високий акваріум.

(деревні жаби) чудово почуваються в акваріумі наземного типу ємністю близько 400 літрів, хоча краще високий акваріум. Рогаті жаби, попри великі розміри, ведуть досить малорухливий спосіб життя і можуть жити в акваріумі ємністю до 400 літрів.

Квакша в домашніх умовах (фото: Вікіпедія)

Рогата жаба для домашнього тераріуму (фото: Вікіпедія)

Гігантські багатоніжки

Гігантська африканська багатоніжка безперечно не є традиційним домашнім улюбленцем, але вони дуже чарівні на думку деяких людей.

Акваріум об'ємом 350-600 літрів зазвичай може забезпечити достатньо місця для пари багатоніжок. Наявність площі на підлозі важливіша за висоту, також рекомендується використовувати надійну кришку.

У багатоніжок є виділення, які можуть бути шкідливими для шкіри та очей людини, тому брати їх до рук не рекомендується.

Незвичайний вихованець, гігантська багатоніжка (фото: Вікіпедія)

Ящірки

Плямистий леопардовий еублефар (гекон) - один із найкращих варіантів домашніх рептилій, особливо для новачків.

Їм не потрібно багато місця (достатньо акваріума об'ємом 550-750 літрів), тому вони є хорошим варіантом, якщо у вас немає місця для складної установки віварію.

Леопардові еублефари, як правило, є найпоширенішими домашніми ящірками.

Як виглядає леопардовий еублефар (фото: Вікіпедія)

Змії

Маїсовий полоз (кукурудзяна змія) хороший вибір для новачків. Такий вихованець не потребує величезного тераріуму, для утримання одної змії вистачить довгого, неглибокого акваріума ємністю близько 700-800 літрів.

Просто переконайтеся, що у вас є надійна кришка, яку можна затиснути, оскільки змії, як відомо, штовхають кришку носом у пошуках отворів. Зазвичай це милі та спокійні улюбленці, які при правильному догляді можуть жити до 20 років.

Маїсовий полоз як домашній улюбленець (фото: Вікіпедія)