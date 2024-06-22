Топ-5 рудих собак: грайливі лисички

Більшість собак, які схожі на лисиць, як правило, розумні та активні. Зазвичай це породи, виведені для холодної погоди, з пухнастою шерстю, яскравими вухами та загостреними мордами.

Сіба-іну

Висота: 35-45 см

Вага: 7-10 кг

Тривалість життя: 13-16 років.

Сіба-іну - японська порода шпіців, спочатку виведена для полювання.

Цих розумних, незалежних собак складно дресувати, й іноді у них можуть розвиватися ревнощі до хазяїна й агресія. Але загалом це ласкаві та віддані собаки.

Можуть побоюватися незнайомців і їм потрібно багато розумової стимуляції, щоб залишатися щасливими.

Як виглядає сіба-іну (фото: Вікіпедія)

Акіта

Висота: 60-75 см

Вага: 30-60 кг

Тривалість життя: 10-13 років.

Акіта, яку часто називають "тихим мисливцем", є найбільшою породою японських шпіців.

Це тихі, темпераментні собаки, яких важко дресувати. При цьому вони також дуже розумні та довгий час служили сторожовими й мисливськими собаками.

Акіта - енергійна порода, яка потребує щоденних інтенсивних фізичних вправ. Хоча ці собаки не люблять незнайомців, вони дуже лагідні зі своєю родиною.

Як виглядає собака породи акіта (фото: freepik.com)

Вельш-коргі пемброк

Висота: 25-30 см

Вага: 10-15 кг

Тривалість життя: 12-13 років.

Низько посаджене тіло, стоячі вуха та руде забарвлення шерсті роблять вельш-коргі схожими на лисиць. За винятком того, що у них дуже короткі ноги.

Вони віддані, дуже розумні та ласкаві, що робить їх чудовими компаньйонами. З усім тим, їм необхідне навчання та соціалізація, особливо якщо вони живуть із дітьми, адже коргі можуть кусатися.

Вельш-коргі на прогулянці (фото: freepik.com)

Ісландська вівчарка

Висота: 42-47 см

Вага: 11-14 кг

Тривалість життя: 12-14 років.

Хоча ісландська вівчарка не дуже відома, це одна з найстаріших порід собак. Експерти вважають, що вікінги завезли до Ісландії шпіців і вони стали попередниками ісландської вівчарки.

Це дуже відданий, ласкавий і розумний собака, у якого майже завжди радісний і насторожений вираз лисячої морди.

Спочатку цих собак розводили для випасу овець, але сьогодні вони служать в основному сімейними компаньйонами завдяки своєму доброму характеру та здатності дуже добре ладнати з дітьми, іншими собаками та навіть кішками.

Однак вони можуть бути досить галасливими, і їм потрібно багато уваги та вправ, щоб почуватися добре.

Як виглядає ісландська вівчарка (фото: Вікіпедія)

Корейський собака Джиндо

Висота: 45-55 см

Вага: 15-25 кг

Тривалість життя: близько 14 років.

Корейський джиндо - рідкісна порода шпіців. Ці собаки - захисники та охоронці, вони розумні та енергійні.

Порода виникла на острові Джиндо, розташованому біля узбережжя Південної Кореї. Гостра мордочка та трикутні вуха роблять їх схожими на лисиць незалежно від забарвлення.

Як виглядає корейський джиндо (фото: Вікіпедія)