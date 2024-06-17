Експерт назвав 5 найкращих зарядних станцій для дому, щоб завжди бути зі світлом

Які характеристики слід враховувати при виборі зарядної станції

За словами експерта, при виборі зарядної станції перш за все слід враховувати такі аспекти:

ємність батареї

пікову потужність

можливість швидкісної зарядки

кількість виходів для одночасного підключення пристроїв

тип батареї (літій-залізо-фосфатний акумулятор має в 5 разів більше циклів, ніж літій-іонний).

При цьому важливо, щоб потужності та ємності зарядної станції вистачало для забезпечення потреб електроприборів, які планується використовувати під час вимкнення централізованого енергопостачання.

Наприклад, споживання у мобільних гаджетів та ноутбуків складає приблизно 0,3-1 КВт.

Телевізор та холодильник в середньому споживатимуть 1-2 КВт.

А чайник, фен, мікрохвильовка, пральна машина чи праска - 3,5 КВт і більше.

Електроплиту для роботи від станції використовувати не рекомендується через дуже велике споживання.

Які моделі зарядних станцій рекомендуються

Що стосується п’ятірки рекомендованих моделей зарядних станцій, які можна використовувати для живлення електроприборів, то Величко виділяє наступні моделі.

Ecoflow Delta Max 2000

Середня ціна: 59 999 гривень

EcoFlow Delta Max 2000 - це потужна портативна електростанція, яка може слугувати резервним джерелом живлення під час відключень електроенергії або забезпечувати живлення ваших пристроїв у подорожах.

Ключові характеристики

Ємність: 2016 Вт/год (можна розширити до 6048 Вт/год за допомогою додаткових батарей)

Потужність: 2000 Вт (пікова: 3400 Вт)

Роз'єми становлять 2 розетки змінного струму (2400 Вт), 4 порти USB-A, 2 порти USB-C, 1 роз'єм для автомобільного прикурювача, 1 вихід DC.

Час зарядки від 0 до 80 відсотків складає за 1 годину (за допомогою технології X-Boost).

Від сонячних панелей можна зарядити за 3-6 годин (залежно від умов)

Функції

Швидка зарядка X-Boost

Резервне живлення з автоматичним перемиканням

Зарядка від сонячних панелей

Керування через Wi-Fi та Bluetooth

Можливість під'єднання додаткових батарей

Ecoflow Delta Max 2000

Bluetti AC180P

Середня ціна: 40 999 гривень

Bluetti AC180P - це портативна електростанція, призначена для забезпечення резервним живленням.

Ключові характеристики

Ємність: 1440 Вт/год (можна розширити до 2880 Вт/год за допомогою додаткових батарей)

Потужність: 1800 Вт (пікова: 2700 Вт)

Роз'єми становлять 2 розетки змінного струму (1800 Вт), 2 порти USB-A, 2 порти USB-C, 1 роз'єм для автомобільного прикурювача, 1 вихід DC.

Час зарядки складає від 0 до 80 відсотки за 2,8 години.

Від сонячних панелей за 3-6 годин (залежно від умов)

Функції

Швидка зарядка

Резервне живлення з автоматичним перемиканням

Зарядка від сонячних панелей

Керування через Wi-Fi та Bluetooth

Можливість під'єднання додаткових батарей

Bluetti AC180P

Ecoflow River 2 Pro

Середня ціна: 33 999 гривень

EcoFlow River 2 Pro - це портативна електростанція, яка може слугувати резервним джерелом живлення під час відключень електроенергії або забезпечувати живлення ваших пристроїв у подорожах.

Ключові характеристики

Ємність: 768 Вт/год (можна розширити до 2016 Вт/год за допомогою додаткових батарей)

Потужність: 800 Вт (пікова: 2500 Вт)

Роз'єми становлять 1 розетка змінного струму (800 Вт), 2 порти USB-A, 2 порти USB-C, 1 роз'єм для автомобільного прикурювача та 1 вихід DC

Час зарядки складає від 0 до 80 відсотків за 1 годину (за допомогою технології X-Boost).

Від сонячних панелей це становить 3-6 годин (залежно від умов)

Функції

Швидка зарядка X-Boost

Резервне живлення з автоматичним перемиканням

Зарядка від сонячних панелей

Керування через Wi-Fi та Bluetooth

Можливість під'єднання додаткових батарей

Ecoflow River 2 Pro

Zendure 607Wh

Середня ціна: 13 999 гривень

Zendure SuperBase 600M - це портативна електростанція, яка може слугувати резервним джерелом живлення під час відключень електроенергії або забезпечувати живлення ваших пристроїв у подорожах.

Ключові характеристики

Ємність: 607 Вт/год (літій-іонний акумулятор)

Потужність: 600 Вт (пікова: 1000 Вт)

Роз'єми становлять 2 розетки змінного струму, 2 порти USB-A, 2 порти USB-C, 2 роз'єми DC 5521 та 1 роз'єм прикурювача.

Час зарядки становить від 0 до 80 відсотки за 1 годину (за допомогою технології X-Boost).

Від сонячних панелей це становить 3-4 години (залежно від умов)

Функції

Швидка зарядка X-Boost

Резервне живлення з автоматичним перемиканням

Зарядка від сонячних панелей (сумісна з панелями до 200 Вт)

Захист від перевантаження, перегріву та короткого замикання

Керування через Bluetooth

Zendure 607Wh

Ecoflow River 2

Середня ціна: 10 999 гривень

EcoFlow River 2 - це портативна електростанція, яка може слугувати резервним джерелом живлення під час відключень електроенергії або забезпечувати живлення ваших пристроїв у подорожах.

Ключові характеристики

Ємність: 256 Вт/год (літій-залізо-фосфатний акумулятор LiFePO4)

Потужність: 300 Вт (пікова: 600 Вт)

Роз'єми становлять 1 розетка змінного струму (230 В, 50/60 Гц, 300 Вт), 1 порт USB-A, 1 порт USB-C, 1 роз'єм DC 5521 та 1 роз'єм прикурювача.

Час зарядки складає від 0 до 80 відсотків за 1 годину (за допомогою технології X-Boost).

Від сонячних панелей 3-4 години (залежно від умов)

Функції

Швидка зарядка X-Boost

Резервне живлення з автоматичним перемиканням

Зарядка від сонячних панелей (сумісна з панелями до 200 Вт)

Захист від перевантаження, перегріву та короткого замикання

Керування через Bluetooth

Ecoflow River 2