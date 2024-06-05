Топ-5 незамінних у побуті приладів, які можуть працювати без розетки

У сучасному світі наявність побутової техніки, що працює незалежно від розеток, може стати справжнім порятунком. Незалежно від того, чи стикаєтеся ви з перебоями електроенергії, подорожуєте або просто потребуєте більшої гнучкості, такі прилади допоможуть почуватися комфортно.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про побутові прилади, які зможуть працювати без розетки під час вимкнення електроенергії.

Фен на батарейках

Фен на батарейках дозволяє укладати волосся у будь-якому місці та у будь-який час. Він ідеально підходить для подорожей, кемпінгу та ситуацій, коли доступ до електромережі обмежений.

Ключові особливості

Зазвичай оснащується потужним акумулятором, якого вистачає на кілька застосувань

Легкий та зручний для перенесення

Пропонує різні налаштування температури та швидкості для різних типів волосся

Бездротовий фен A7005 5 000 mAh

Вентилятор на батарейках

Вентилятори на батарейках просто необхідні, щоб створювати прохолоду в спекотні дні, особливо під час відключення електроенергії або на вулиці.

Ключові особливості

Акумулятори або батареї забезпечують години охолодження і можуть заряджатися через USB або замінюватися стандартними батареями

Маленький і легкий, його легко носити з собою і ставити будь-де

Декілька швидкостей дозволяють регулювати потік повітря на свій смак

O2COOL Treva відомий своїм потужним потоком повітря та тривалим часом автономної роботи

Бездротовий пилосос

Бездротові пилососи забезпечують гнучкість прибирання будь-якої частини будинку без потреби шукати розетку. Вони особливо корисні для прибирання сходів, автомобілів та важкодоступних місць.

Ключові особливості

Передові моделі забезпечують потужність всмоктування, порівнянну з провідними пилососами

Акумулятори великої ємності, які забезпечують час роботи від 30 до 60 хвилин

Зручний у користуванні та переміщенні

Dyson V11 Torque Drive забезпечує потужне всмоктування та до 60 хвилин автономної роботи

Портативна електростанція

Портативна електростанція, по суті, є великою батареєю, яка може живити різні побутові прилади. Вона життєво необхідна під час відключення електроенергії, поїздок на природу або в будь-якій ситуації, коли вам потрібне надійне джерело живлення.

Ключові особливості

Може одночасно живити кілька пристроїв та невеликих побутових приладів

Має розетки змінного струму (AC), постійного струму (DC) та USB-порти для різних типів пристроїв

Може заряджатися від розетки, автомобільного зарядного пристрою або сонячних панелей

Jackery Explorer 1000 відома своєю великою ємністю та універсальністю, яка підходить для живлення всього

Світлодіодні ліхтарі на батарейках

Світлодіодні ліхтарі на батарейках необхідні для освітлення під час вимкнення електроенергії, на вулиці або в місцях без електрики.

Ключові особливості

Світлодіоди споживають менше енергії і служать довше, ніж традиційні лампочки

Їх можна розмістити де завгодно та легко переміщати

Часто включають такі функції, як регулювання яскравості, зміна кольору та стробоскопічні ефекти

Налобний ліхтар Vont LED високо цінується за яскравість, час автономної роботи та компактний дизайн