Эксперт назвал 5 лучших зарядных станций для дома, чтобы всегда быть со светом

Какие характеристики следует учитывать при выборе зарядной станции

По словам эксперта, при выборе зарядной станции, прежде всего, следует учитывать следующие аспекты:

емкость батареи

пиковую мощность

возможность скоростной зарядки

количество выходов для одновременного подключения устройств

тип батареи (литий-железо-фосфатный аккумулятор имеет в 5 раз больше циклов, чем литий-ионный).

При этом важно, чтобы мощности и емкости зарядной станции хватало для обеспечения потребностей электроприборов, которые планируется использовать при выключении централизованного энергоснабжения.

К примеру, потребление у мобильных гаджетов и ноутбуков составляет примерно 0,3-1 кВт.

Телевизор и холодильник в среднем потребляют 1-2 кВт.

А чайник, фен, микроволновка, стиральная машина или утюг - 3,5 кВт и более.

Электроплиту для работы от станции использовать не рекомендуется из-за слишком большого потребления.

Какие модели зарядных станций рекомендуются

Что касается пятерки рекомендованных моделей зарядных станций, которые можно использовать для питания электроприборов, то Величко выделяет следующие модели.

Ecoflow Delta Max 2000

Средняя цена: 59 999 гривен

EcoFlow Delta Max 2000 - это мощная портативная электростанция, которая может служить резервным источником питания во время отключения электроэнергии или обеспечивать питание ваших устройств в путешествиях.

Ключевые характеристики

Емкость: 2016 Вт/час (можно расширить до 6048 Вт/час с помощью дополнительных батарей)

Мощность: 2000 Вт (пиковая: 3400 Вт)

Разъемы составляют 2 розетки переменного тока (2400 Вт), 4 порта USB-A, 2 порта USB-C, 1 разъем для автомобильного прикуривателя, 1 выход DC.

Время зарядки от 0 до 80 процентов составляет 1 час (с помощью технологии X-Boost).

От солнечных панелей можно зарядить за 3-6 часов (в зависимости от условий)

Функции

Быстрая зарядка X-Boost

Резервное питание с автоматическим переключением

Зарядка от солнечных панелей

Управление через Wi-Fi и Bluetooth

Возможность подключения дополнительных батарей

Ecoflow Delta Max 2000

Bluetti AC180P

Средняя цена: 40 999 гривен

Bluetti AC180P - это портативная электростанция, предназначенная для обеспечения резервным питанием.

Ключевые характеристики

Емкость: 1440 Вт/ч (можно расширить до 2880 Вт/ч при помощи дополнительных батарей)

Мощность: 1800 Вт (пиковая: 2700 Вт)

Разъемы составляют 2 розетки переменного тока (1800 Вт), 2 порта USB-A, 2 порта USB-C, 1 разъем для автомобильного прикуривателя, 1 выход DC.

Время зарядки составляет от 0 до 80 процентов за 2,8 часа.

От солнечных панелей за 3-6 часов (в зависимости от условий)

Функции

Быстрая зарядка

Резервное питание с автоматическим переключением

Зарядка от солнечных панелей

Управление через Wi-Fi и Bluetooth

Возможность подключения дополнительных батарей

Bluetti AC180P

Ecoflow River 2 Pro

Средняя цена: 33 999 гривен

EcoFlow River 2 Pro - это портативная электростанция, которая может служить резервным источником питания во время отключения электроэнергии или обеспечивать питание ваших устройств в путешествиях.

Ключевые характеристики

Емкость: 768 Вт/ч (можно расширить до 2016 Вт/ч при помощи дополнительных батарей)

Мощность: 800 Вт (пиковая: 2500 Вт)

Разъемы составляют 1 розетка переменного тока (800 Вт), 2 порта USB-A, 2 порта USB-C, 1 разъем для автомобильного прикуривателя и 1 выход DC

Время зарядки составляет от 0 до 80 процентов в час (с помощью технологии X-Boost).

От солнечных панелей это составляет 3-6 часов (в зависимости от условий)

Функции

Быстрая зарядка X-Boost

Резервное питание с автоматическим переключением

Зарядка от солнечных панелей

Управление через Wi-Fi и Bluetooth

Возможность подключения дополнительных батарей

Ecoflow River 2 Pro

Zendure 607Wh

Средняя цена: 13 999 гривен

Zendure SuperBase 600M - это портативная электростанция, которая может служить резервным источником питания во время отключения электроэнергии или обеспечивать питание ваших устройств в путешествиях.

Ключевые характеристики

Емкость: 607 Вт/час (литий-ионный аккумулятор)

Мощность: 600 Вт (пиковая: 1000 Вт)

Разъемы составляют 2 розетки переменного тока, 2 порта USB-A, 2 порта USB-C, 2 разъема DC 5521 и 1 разъем прикуривателя.

Время зарядки составляет от 0 до 80 процентов в час (с помощью технологии X-Boost).

От солнечных панелей составляет 3-4 часа (в зависимости от условий)

Функции

Быстрая зарядка X-Boost

Резервное питание с автоматическим переключением

Зарядка от солнечных панелей (совместимая с панелями до 200 Вт)

Защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания

Управление через Bluetooth

Zendure 607Wh

Ecoflow River 2

Средняя цена: 10 999 гривен

EcoFlow River 2 - это портативная электростанция, которая может служить резервным источником питания во время отключения электроэнергии или обеспечивать питание ваших устройств в путешествиях.

Ключевые характеристики

Емкость: 256 Вт/ч (литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO4)

Мощность: 300 Вт (пиковая: 600 Вт)

Разъемы составляют 1 розетка переменного тока (230 В, 50/60 Гц, 300 Вт), 1 порт USB-A, 1 порт USB-C, 1 разъем DC 5521 и 1 разъем прикуривателя.

Время зарядки составляет от 0 до 80 процентов в час (с помощью технологии X-Boost).

От солнечных панелей 3-4 часа (в зависимости от условий)

Функции

Быстрая зарядка X-Boost

Резервное питание с автоматическим переключением

Зарядка от солнечных панелей (совместимая с панелями до 200 Вт)

Защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания

Управление через Bluetooth

Ecoflow River 2