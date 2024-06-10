Які гаджети допоможуть зекономити електроенергію під час відключень світла: поради щодо вибору

Зі збільшенням частоти відключень електроенергії та зростанням вартості електрики багато людей звертаються до технологій для більш ефективного управління енергоспоживанням. Наразі доступні різні інноваційні гаджети, які не лише допомагають економити електроенергію, а й забезпечують важливі послуги під час відключень.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про гаджети, які допоможуть економити електроенергію під час відключення світла.

Зарядні пристрої на сонячних батареях

Зарядні пристрої на сонячних батареях - це справжня знахідка для того, щоб залишатися на зв'язку під час вимкнення електроенергії. Вони використовують енергію сонця для заряджання телефонів, планшетів та іншої дрібної електроніки.

Популярним вибором є Anker, яка може ефективно перетворювати сонячне світло на електрику, забезпечуючи надійне джерело живлення без використання електромережі.

Сонячна панель Anker Solar Panel 15W (фото: Miodessa)

Портативні електростанції

Портативні електростанції, такі як Jackery Explorer 1000, є надійним рішенням для одночасного живлення декількох пристроїв. Ці станції накопичують електроенергію та можуть бути перезаряджені за допомогою сонячних панелей, мережевих розеток або навіть автомобільних портів.

Універсальність та ємність таких електростанцій роблять їх відмінним вибором для надзвичайних ситуацій. Ресурс The Verge особливо відзначив Jackery Explorer 1000 за його здатність живити побутові прилади, такі як холодильники та апарати CPAP під час тривалих відключень електроенергії.

Jackery Explorer 1000 (фото: Lodka5)

Світлодіодні ліхтарі з низьким енергоспоживанням

Світлодіодні ліхтарі незамінні для забезпечення освітлення під час вимкнення електроенергії, при цьому не споживаючи багато енергії.

Сучасні ліхтарі, такі як Goal Zero Lighthouse 600, забезпечують тривале освітлення та можуть заряджатися через USB-порт або вбудовані сонячні панелі. Для економії енергії такі ліхтарі часто оснащені регулюванням яскравості.

Goal Zero Lighthouse 600 (фото: OutdoorX4)

Інтелектуальні термостати

Інтелектуальні термостати, такі як Nest Learning Thermostat можуть значно знизити енергоспоживання, вивчаючи ваш графік і відповідно регулюючи температуру.

Під час вимкнення електроенергії ці пристрої можуть підтримувати енергоефективність за рахунок автоматичного перемикання в режим енергозбереження.

За даними Wired, Google Nest Thermostat допомагає домогосподарствам заощаджувати до 15 відсотків на охолодженні та 10-12 відсотків на рахунках за опалення, що робить його вигідним вкладенням для довгострокової економії енергоресурсів.

Nest Learning Thermostat

Вентилятори на батарейках

Підтримка комфортної температури під час вимкнення електроенергії може бути скрутною, особливо в спекотному кліматі.

Вентилятори на батарейках є надійним і енергоефективним рішенням для охолодження. Вони працюють від батарей D-формату і пропонують кілька режимів швидкості для оптимізації використання батарей.

Вентилятор Makita DCF102 (фото: Makita)

Джерела безперебійного живлення (ДБЖ)

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) - це критично важливий пристрій для захисту чутливої електроніки, такої як комп'ютери та модеми, від стрибків напруги та відключень електроенергії.

Модель APC Back-UPS Pro є часто рекомендованою, оскільки вона пропонує резервне живлення від батареї та захист від перенапруги. Це гарантує, що пристрої можуть бути безпечно вимкнені або продовжувати роботу протягом короткого періоду під час вимкнення електроенергії.

APC Back-UPS Pro (Lifewire)