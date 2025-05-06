8 суперфудів, які містять більше білка, ніж яйце: ви будете здивовані

Куряче яйце давно вважається одним із найкращих джерел білка. Проте існує чимало продуктів, які можуть перевершити його за вмістом цього важливого макронутрієнта.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

Сейтан

Сейтан, також відомий як життєво важлива пшенична клейковина, посідає перше місце серед рослинних продуктів, які містять більше білка, ніж яйце, забезпечуючи 17 г на кожну порцію.

Цей ситний та жувальний рослинний білок традиційно виготовляється шляхом замішування тіста з пшеничного борошна та змивання крохмалю.

Наріжте сейтан смужками та додайте їх до тако, каррі та салатів.

Темпе

Темпе - більш твердий та горіховий продукт, виготовлений з натурально ферментованих соєвих бобів. Як і тофу, темпе - це повноцінний рослинний білок з усіма незамінними амінокислотами, що містить 17 г на пів склянки.

Сочевиця

Сочевиця - це круглі бобові культури, які бувають різних кольорів - червоного, жовтого, чорного, коричневого та зеленого. Цей продукт є рослинним білком, який містить 18 г на порцію.

Боби також багаті на клітковину та мають низький глікемічний індекс, що може допомогти сприяти оптимальному контролю рівня цукру в крові. Регулярне вживання продуктів, багатих на клітковину, таких як сочевиця, також може сприяти регулярності травлення, здоров'ю серця та загальному здоров'ю.

Серцевини конопель

3 столові ложки лущеного насіння конопель містить 9 г білка. Крім того, конопляні серцевини є чудовим джерелом магнію, необхідного для здоров'я імунітету, м'язів і нервів, а також вони є багатим джерелом цинку, який важливий для загоєння ран і згортання крові.

Ви також можете посипати конопляними серцевинами йогурт або вівсянку, додавати їх до смузі або салатів.

Едамаме

Едамаме - це зелені молоді соєві боби, продаються в стручках або очищені, містять близько 10 г білка на пів склянки.

До того ж едамаме має здатність знижувати рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ.

Едамаме неймовірно універсальні, додайте їх до страв з локшиною або смажених.

Зелений горошок

Зелений горошок справді є одним із головних претендентів на місце джерел рослинного білка, пропонуючи понад 8 г білка на 1 склянку.

Чашка гороху також містить 9 г клітковини, яка сприяє насиченню, травленню та здоров'ю серця.

Універсальний зелений горошок добре поєднується з різними інгредієнтами в супах, запіканках, макаронах та стравах з рису, і ним можна насолоджуватися цілий рік.

Насіння соняшнику

Ядра насіння соняшнику багаті на білок (7 грамів на пів склянки). Вони корисні мононенасичені жири та клітковину. Це поєднання поживних речовин довше зберігає відчуття ситості.

Самі по собі зерна ідеально підходять для перекусу, але вони також добре підходять для солоних і солодких страв.

Квасоля Лімська біла

Лімська квасоля - ще одна чудова білкова альтернатива яйцям, яка містить 7 г білка на пів склянки.

Як і інші види бобових, лімська квасоля багата на клітковину, що сприяє відчуттю ситості та контролює рівень цукру в крові.