Топ-5 блюд, которые легко повышают уровень железа в организме
Железо - жизненно важный микроэлемент, а дефицит его может привести к хронической усталости, слабости и анемии. Один из лучших природных источников железа - печень. Названо 5 вкусных и полезных рецептов блюд с печенью, которые помогут поддержать нормальный уровень железа в организме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Людмилы Паламарчук.
Свиная печень с гречкой и томатами
Печень - рекордсмен по гемовому железу, а гречка добавляет еще немного негемового.
Эксперт советует избегать молочных продуктов во время приготовления - они мешают усвоению железа.
Ингредиенты:
- 300 г печени
- 50 г гречки
- 1 лук
- 1 морковь
- 1 ст. л масла ГХИ
- 2-3 ст. л томатной пасты
- специи
Печень очистите, отварите и в конце подсолите, обжарьте лук и морковь, добавьте печень, бульон и томатную пасту. Все хорошо протушите.
Далее отварите гречку и смешайте с печенью.
Свиная печень с гречкой и томатами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Печеночный паштет в духовке
Куриная или говяжья печень - источник хорошо усваиваемого гемового железа. Подавайте с болгарским перцем или томатами - витамин С усиливает усвоение.
Ингредиенты:
- 400 г печени
- 1 морковь
- 1 лук
- 1 яблоко
- соль, лавровый лист
- 2-3 ст. л. воды
- 30-50 г масла
Приготовление:
- нарезать все, сложить в форму, добавить специи и воду
- запекать при 180 °C 20-30 мин
- добавить масло и перебить блендером
Паштет из печени (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Телячий стейк с брокколи
Телятина - гемовое железо, а брокколи - витамин С.
Не пейте чай или кофе после еды, ведь танины блокируют усвоение.
Ингредиенты:
- 300 г телятины
- брокколи
- для маринада соевый соус, имбирь, чеснок, томатная паста, масло, специи
Сначала замаринуйте мясо на 1 час, запекайте при 180°C 45-50 мин. Брокколи отварите 3-4 мин и положите в холодную воду.
Телячий стейк с брокколи (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Салат из морепродуктов и зелени
Морепродукты - третий источник гемового железа после печени и красного мяса. Добавьте лимонный сок - он улучшает усвоение железа.
Ингредиенты:
- микс зелени (100 г)
- мидии (6-8 шт)
- креветки (6-8 шт)
- кальмары (50 г)
- миндальные хлопья
- бальзамический соус, лимон, оливковое масло
Сначала обжарьте морепродукты. Далее выложите зелень на тарелку, добавьте морепродукты и миндаль.
Все полейте соусом (майонез + лимон + чеснок) и украсьте лимоном.
Салат из морепродуктов и зелени (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Овощное рагу с чечевицей
Чечевица - лидер среди растений по содержанию негемового железа, перец - источник витамина С.
Тушите с томатами или перцем, ведь кислая среда поможет усвоить железо лучше.
Ингредиенты:
- 170 г чечевицы
- 150 г болгарского перца
- 250 г помидоров, острый перец
- 2 зубчика чеснока
- 100 г лука, масло ГХІ, специи
Помидоры ошпарьте кипятком и очистите от кожуры. Обжарьте овощи с перцем и чесноком, добавьте помидоры, затем чечевицу и немного воды.
Все тушите до готовности.
Овощное рагу с чечевицей (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Вас может заинтересовать
- Топ-5 вариантов легкого ужина, которые помогут похудеть
- 8 суперфудов, которые содержат больше белка, чем яйцо
- Две удивительные комбинации продуктов, которые могут творить чудеса с желудком
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.