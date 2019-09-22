Новая Верховная Рада уже получила статус достаточно скандального созыва. Прошло не так много времени с момента начала работы новоизбранных парламентариев, но сеть уже взорвали яркие скандалы, связанные с нардепами. STYLER собрал топ-5 самых громких скандалов в новой Верховной Раде.

Николай Тищенко: "А кто ты такая, чтобы меня проверять?"

"Слуга народа" Николай Тищенко набросился на журналистку из-за неудобного вопроса. Нардеп посоветовал представительнице СМИ "попить воды" и добавил, что она не имеет права его проверять. Как сообщается, журналистка предложила Тищенко пройти небольшой тест на знание министров, за назначение которых он голосовал. "Слуга народа" не смог ответить на вопрос, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения.

Журналистка объяснила, что общество обвиняет "Слуг народа" в "слепом" голосовании – нардепы голосуют, но не читают, за что голосуют. А поскольку недавно было назначено новое правительство, то депутаты должны знать, кого они поддерживали. На это Тищенко набрал в стакан воды и сказал: "Попейте водички, вам полезно".

"А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?", - сказал Тищенко.

Слуга народа набросился на журналистку из-за вопроса - все детали (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Елена Криворучкина: "Хочу заниматься с тобой любовью день и ночь"

Народного депутата от партии "Слуга народа" Елену Криворучкину поймали во время принятия решения об отмене депутатской неприкосновенностиза любовной перепиской. В среду, 3-го сентября, народные избранники проголосовали за решение об отмене неприкосновенности для нардепов. "За" проголосовало 373 депутата. Сразу после принятия решения Елена Криворучкина из партии "Слуга народа", которая выиграла выборы в Кривом Роге, решила сообщить важную новость абоненту, который в ее телефоне подписан как "Любимый".

Любимый: Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: Кнопочка любит, я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: Знаешь, знаешь.

Любимый: Лен, ты где?

Криворучкина: Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

Криворучкина прокомментировала инцидент в Верховной Раде и заявила, что скандал с еее перепиской - вмешательство в ее личную жизнь.

Новая Верховная Рада - топ-5 самых громких скандалов (коллаж РБК-Украина)

Андрей Богдан: " Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк?!"

В пятницу, 20 сентября, Андрей Богдан оскандалился из-за резких высказываний в адрес своих коллег. Причиной того стал провал голосования законопроекта №1009. В пятницу утром фракция "Слуга народа" провела заседание, на котором глава Верховной Рады Дмитрий Разумков возмущался и обвинил народных депутатов в том, что на их решения повлияли депутаты из фракции "Европейская солидарность".

"Вам в уши влили порошенки-геращенки глупости. Вы доверяете чужим фракциям больше, чем своей", - такую цитату Разумкова пересказали депутаты.

Источник из окружения президента рассказал, что глава Офиса президента Андрей Богдан, пришел в ярость из-за провала голосования.

"Андрей кричал: "Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!?" А вот Володе надо отдать должное, он утихомирил Андрея и спокойно начал разбираться. Вова спрашивал у Разумкова, почему депутаты не голосовали, в чем проблема и так далее!" – рассказал источник.

Новая Верховная Рада - топ-5 самых громких скандалов (коллаж РБК-Украина)

Конфликт был исчерпан в пятницу утром – глава Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил депутатов, чтобы они больше его не подставляли и заранее предупреждали, какие законы их волнуют, чтобы не позориться.

Андрей Дмитрук закрыл нардепа своей спиной во время выступления

Народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук оказался в центре скандала из-за своего хамского поведения в зале заседаний Верховной Рады Украины. Парламентарий вышел к трибуне во время выступления Виктории Сюмар и закрыл ее своей спиной. После того, как ему сделали замечание за некорректное поведение, он их проигнорировал и демонстративно поднял вверх большой палец.

"Даю возможность коллеге "прославиться". На выступления пока не способны, одно утешение остается – прикрывать "особо вооруженную и опасную" меня. Такой он, "зеленый парламентаризм", - написал Сюмар и выставила фотографию хамского инцидента.

Новая Верховная Рада - топ-5 самых громких скандалов (скриншот поста: facebook.com/vsiumar)

Максим Бужанский: "Тупая овца одиозного СМИ"

Новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский оскорбил журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич из-за ее недавнего интервью с лидером партии Дмитрием Разумковым. Бужанский назвал журналистку "тупой овцой из одиозного СМИ". Из-за этого в соцсетях и медиа разгорелся небывалый скандал.

Бужанский от "Слуги народа" назвал журналистку тупой овцой (скрин: Telegram/Макс Бужанский)

Дело в том, что Ольга Духнич задала Разумкову вопрос, согласен ли он разделить репутацию партии с некоторыми личностями. Речь шла в том числе и о Максиме Бужанском, который по словам представительницы СМИ "ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича".

После интервью нардеп назвал Ольгу Духнич "Очередной тупой овцой, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ". Ольга Духнич, в свою очередь, опубликовала на своей Facebook-странице пост, в котором указала, что попытка ответить Бужанском - это то же самое, что "попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто". Также представительница медиа сказала, что таким образом нардеп попросту захотел "хайпануть, чтобы вы все его обсуждали пару дней и знакомились поближе".

"Так вот, старое правило. Не кормите в общественных местах троллей, клоунов, голубей и депутата Бужанского", - ответила Духнич, указав, что перед "Новым временем" депутату стоило бы извиниться.