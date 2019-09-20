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Нардепы устроили в Раде необычный флешмоб: появились фото

STYLERЖизнь    20.09.2019 - 18:39
Нардепы устроили в Раде необычный флешмоб: появились фото
Нардепы на заседании Рады случайно устроили флешмоб (Фото: коллаж РБК-Украина)

Нардепы показали осенний дресс-код

Народные депутаты на заседании Верховной Рады удивили многообразием красных тонов в своей одежде, и экспромтом получился своеобразный флешмоб. "Осенний дресс-код" был продемонстрирован 20 сентября в стенах парламента законодателями из разных фракций и политических сил, что может свидетельствовать о простой случайности. Об этом передает "Апостроф".

Фотограф издания Александр Гончаров запечатлел в сессионном зале немалое количество нардепов, которые пришли в одежде с элементами красного и оранжевого цветов.

Как видно на снимках, осенний колор присутствовал на юбках и свитерах, штанах и кофтах, пиджаках, рубашках и блузках.

Также можно обратить внимание, что яркие цвета в одежде не очень поднимали депутатам настроение - народные избранники на работе были сосредоточенные серьезные.

Нардепы на заседании Рады случайно устроили флешмоб (Фото: apostrophe.ua)

Напомним, что сегодняшнее заседание ВРУ ознаменовалось скандалом во фракции "Слуга народа" из-за провала голосования законопроекта, который дает право НАБУ и ГБР прослушивать чиновников. Сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Богдан из-за этого пришел в ярость и кричал: "Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!?"

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