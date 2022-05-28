Топ-3 фейка о выезде за границу мужчин: какой информации не стоит верить

Фейк №1

Дальнобойщики остались без работы, а могли бы зарабатывать деньги.

Правда: Право выезда за границу имеют водители компаний с лицензией на право международных перевозок. А также водители, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь и грузы для ВСУ.

Фейк №2

Все футболисты давно выехали за границу.

Правда: Для представления Украины до 30 суток выезжать на соревнования могут тренеры и спортсмены, которые включены в состав национальных сборных команд Украины, а также спортивные судьи.

Фейк №3

В Польшу в поездах ездят переодетые мужчины-проводники и не возвращаются.

Правда: Мужчины, которые работают в транспортной инфраструктуре Украины, имеют разрешение на выезд до 6 месяцев для выполнения своих служебных обязанностей.

Кто имеет право на выезд за границу во время военного положения: