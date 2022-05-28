Топ-3 фейка о выезде за границу мужчин: какой информации не стоит верить

Фейк №1
Дальнобойщики остались без работы, а могли бы зарабатывать деньги.
Правда: Право выезда за границу имеют водители компаний с лицензией на право международных перевозок. А также водители, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь и грузы для ВСУ.
Фейк №2
Все футболисты давно выехали за границу.
Правда: Для представления Украины до 30 суток выезжать на соревнования могут тренеры и спортсмены, которые включены в состав национальных сборных команд Украины, а также спортивные судьи.
Фейк №3
В Польшу в поездах ездят переодетые мужчины-проводники и не возвращаются.
Правда: Мужчины, которые работают в транспортной инфраструктуре Украины, имеют разрешение на выезд до 6 месяцев для выполнения своих служебных обязанностей.
Кто имеет право на выезд за границу во время военного положения:
- при наличии вывода о непригодности военной службы
- при наличии отсрочки от призыва или уведомления о специальном военном учете
- если самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет
- если на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет
- если является усыновителем, опекуном, приемным родителем, родители-воспитатели
- если на иждивении находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки до 18 лет
- если на иждивении есть ребенок с инвалидностью
- если на попечении находится ребенок с различными проблемами здоровья, но не установлена инвалидность (с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими или онкогематологическими заболеваниями, детским параличом, диабетом 1 типа, острыми и хроническими заболеваниями почек, тяжелыми травмами, требующий трансплантации органов, нуждается в паллиативной помощи)
- если есть инвалидность I или II группы
- если обеспечивает постоянный уход за людьми, нуждающимися в нем (за больной женой, ребенком, своими родителями или родителями жены – нуждаются в уходе по заключению врачебной комиссии)
- если близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции
- если есть два ребенка до 18 лет и беременная жена (срок не менее 35 недель)
- если у жены есть инвалидность I или II группы
- если инвалидность есть у одного из родителей или родителей жены
- работники заведений, осуществляющих постоянный уход (домов-интернатов для пожилых людей и лиц с инвалидностью, стационарных отделений территориальных центров социального обслуживания, центров предоставления услуг).
- постоянно проживают за границей (с соответствующей отметкой в паспорте)
- соискатели профессионального высшего и высшего образования за рубежом (при наличии документов)
- члены группы по мониторингу условий пребывания детей за пределами Украины
- забронированные на период мобилизации и военного времени
- работники органов военного управления, воинских частей, предприятий и учреждений, и организаций Минобороны, ВСУ, СБУ, пограничники, правоохранители (при наличии документов о командировке или отпуске)
- Лица из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией РФ против Украины - на лечение.