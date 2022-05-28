Топ-3 фейки про виїзд за кордон чоловіків: якій інформації не варто вірити

Фейк №1

Далекобійники залишилися без роботи, а могли б заробляти гроші.

Правда: Право виїзду за кордон мають водії компаній з ліцензією на право міжнародних перевезень. А також водії, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу та вантажі для ЗСУ.

Фейк №2

Всі футболісти давно виїхали за кордон.

Правда: Для представлення України до 30 діб виїжджати на змагання можуть тренери та спортсмени, які включені до складу національних збірних команд України, а також спортивні судді.

Фейк №3

До Польщі в поїздах їздять переодягнені чоловіки-провідники та не повертаються.

Правда: Чоловіки, які працюють у транспортній інфраструктурі України, мають дозвіл на виїзд до 6 місяців для виконання своїх службових обов'язків.

Хто має право на виїзд за кордон під час воєнного стану: