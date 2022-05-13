Как выехать из Украины студентам во время военного положения: какие нужны документы

Студенты призывного возраста, которые проходят обучение в заведения образования за пределами Украины во время военного положения могут выезжать за границу для продолжения обучения.

Стоит отметить, что к призыву на военную службу во время мобилизации во время военного положения не подлежат получатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающие на дневной или дуальной форме образования.

Какие документы нужны студентам для пересечения границы:

Документ, который дает право на пересечении государственной границы

Документ, которые подтверждает обучение в учреждении профессионального высшего и высшего образования за границей

Разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки

Военно-учетный документ с записью о предоставление отсрочки от призыва.

Куда обращаться студентам за необходимыми документами

Студентам необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту прописки (или учета) и получить:

Соответствующую запись в военно-учетном документе о предоставлении отсрочки от призыва.

Разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования и социальной поддержки.

Важно! Все территориальные центры комплектования и социальной поддержки работают на подконтрольных Украине территориях.