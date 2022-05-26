Военнообязанным мужчинам в Украине разрешили уезжать заграницу: кому дали "зеленый свет"

Теперь новые правила позволяют покидать страну водителям, железнодорожникам и спортсменам. Решение о выезде принимают Министерство инфраструктуры и областные военные администрации.

Об этом говорится в новом постановлении Кабинета министров.

На сколько разрешили выезжать

Теперь во время действия военного положения страну могут временно покинуть водители, железнодорожники и спортсмены. Минимальный срок пребывания за границей – 1 месяц, а максимальный – 45 дней.

Какие правила для спортсменов

Спортсмены, которые включены в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта, их тренера, спортивных судьи и другие специалисты из этой сферы могут выезжать из Украины.

Заграницей они могут находиться не более месяца, но не менее срока проведения мероприятия, определенного в едином календарном плане физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на соответствующий год.

Отметим, что срок их пребывания в других странах может быть увеличен, если спортсмены будут участвовать в другом спортивном мероприятии в другом государстве, который начинается в течение 10 рабочих дней со дня завершения предыдущего спортивного мероприятия.

Какие правила для работников железной дороги

Работникам предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги, можно выезжать за границу. Такое решение по ним принимает Мининфраструктуры.

Работникам предприятий, для которых грузовой железнодорожный транспорт не является основным видом деятельности разрешается выезд на основании решения областных военных администраций. Они могут покинуть страну не более, чем 6 месяцев на основании писем предприятий железнодорожного транспорта.

Железнодорожники могут покидать Украину по определенным правилам (фото: cfts.org.ua)

Как могут выехать заграницу водители

Водители, которые занимаются перевозкой гуманитарных грузов, а также гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил и населения Украины, пропускаются пограничниками.

Министерство инфраструктуры и областные военные администрации должны принимать решение для выезда водителей, но нужно дать обоснование по объему грузов и количеству транспортных средств для их перевозки.

Водители машин гуманитарной помощи могут покидать границы Украины (фото: pixabay.com)

Водители могут непрерывно находиться за границей 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы. В случае превышения сроков пребывания за границей или изменения цели выезда за границу, Мининфраструктуры и военные администрации отменят разрешение на выезд из Украины за 7 рабочих дней с момента установления фактов нарушений.

Выезжать за границу смогут водители компаний, имеющих лицензии на право производства хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

Пересекать границу в этом случае можно на транспортном средстве, на котором лицензиат ведет деятельность, его масса должна быть от 3,5 тонн и больше.