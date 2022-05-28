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Топ-3 фейка о выезде за границу мужчин: какой информации не стоит верить

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 09:08
Топ-3 фейка о выезде за границу мужчин: какой информации не стоит верить Фото: Каким фейкам о запрете на выезда за границу верить не стоит (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Во время военного положения запрещено покидать Украину мужчинам призывного возраста. Однако есть исключения и совсем недавно список тех, кто может выехать за пределы страны, увеличился. В связи с этим появилось много фейков о том, кому нельзя покидать пределы страны и почему.

Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации.

Фейк №1

Дальнобойщики остались без работы, а могли бы зарабатывать деньги.

Правда: Право выезда за границу имеют водители компаний с лицензией на право международных перевозок. А также водители, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь и грузы для ВСУ.

Фейк №2

Все футболисты давно выехали за границу.

Правда: Для представления Украины до 30 суток выезжать на соревнования могут тренеры и спортсмены, которые включены в состав национальных сборных команд Украины, а также спортивные судьи.

Фейк №3

В Польшу в поездах ездят переодетые мужчины-проводники и не возвращаются.

Правда: Мужчины, которые работают в транспортной инфраструктуре Украины, имеют разрешение на выезд до 6 месяцев для выполнения своих служебных обязанностей.

Кто имеет право на выезд за границу во время военного положения:

  • при наличии вывода о непригодности военной службы
  • при наличии отсрочки от призыва или уведомления о специальном военном учете
  • если самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет
  • если на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет
  • если является усыновителем, опекуном, приемным родителем, родители-воспитатели
  • если на иждивении находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки до 18 лет
  • если на иждивении есть ребенок с инвалидностью
  • если на попечении находится ребенок с различными проблемами здоровья, но не установлена инвалидность (с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими или онкогематологическими заболеваниями, детским параличом, диабетом 1 типа, острыми и хроническими заболеваниями почек, тяжелыми травмами, требующий трансплантации органов, нуждается в паллиативной помощи)
  • если есть инвалидность I или II группы
  • если обеспечивает постоянный уход за людьми, нуждающимися в нем (за больной женой, ребенком, своими родителями или родителями жены – нуждаются в уходе по заключению врачебной комиссии)
  • если близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции
  • если есть два ребенка до 18 лет и беременная жена (срок не менее 35 недель)
  • если у жены есть инвалидность I или II группы
  • если инвалидность есть у одного из родителей или родителей жены
  • работники заведений, осуществляющих постоянный уход (домов-интернатов для пожилых людей и лиц с инвалидностью, стационарных отделений территориальных центров социального обслуживания, центров предоставления услуг).
  • постоянно проживают за границей (с соответствующей отметкой в паспорте)
  • соискатели профессионального высшего и высшего образования за рубежом (при наличии документов)
  • члены группы по мониторингу условий пребывания детей за пределами Украины
  • забронированные на период мобилизации и военного времени
  • работники органов военного управления, воинских частей, предприятий и учреждений, и организаций Минобороны, ВСУ, СБУ, пограничники, правоохранители (при наличии документов о командировке или отпуске)
  • Лица из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией РФ против Украины - на лечение.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что список разрешений на выезд за границу расширили - кому теперь еще можно пересечь границу.

А также мы писали о том, как студенты могут выехать за пределы Украины во время военного положения.

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Военное положение выезд за границу
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