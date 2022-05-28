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Топ-3 фейки про виїзд за кордон чоловіків: якій інформації не варто вірити

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Субота 28 травня 2022 09:08
Топ-3 фейки про виїзд за кордон чоловіків: якій інформації не варто вірити Фото: яким фейкам про заборону на виїзду за кордон вірити не варто (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Під час воєнного стану заборонено залишати Україну чоловікам призовного віку. Однак є винятки й зовсім недавно список тих, хто може виїхати за межі країни, збільшився. У зв'язку з цим з'явилося багато фейків про те, кому не можна залишати межі країни та чому.

Про це розповіли в Центрі протидії дезінформації.

Фейк №1

Далекобійники залишилися без роботи, а могли б заробляти гроші.

Правда: Право виїзду за кордон мають водії компаній з ліцензією на право міжнародних перевезень. А також водії, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу та вантажі для ЗСУ.

Фейк №2

Всі футболісти давно виїхали за кордон.

Правда: Для представлення України до 30 діб виїжджати на змагання можуть тренери та спортсмени, які включені до складу національних збірних команд України, а також спортивні судді.

Фейк №3

До Польщі в поїздах їздять переодягнені чоловіки-провідники та не повертаються.

Правда: Чоловіки, які працюють у транспортній інфраструктурі України, мають дозвіл на виїзд до 6 місяців для виконання своїх службових обов'язків.

Хто має право на виїзд за кордон під час воєнного стану:

  • за наявності висновку про непридатність військової служби
  • за наявності відстрочки від призову або повідомлення про спеціальний військовий облік
  • якщо самостійно виховують дітей віком до 18 років
  • якщо на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років
  • якщо є усиновлювачем, опікуном, прийомним батьком, батьки-вихователі
  • якщо на утриманні перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування до 18 років
  • якщо на утриманні є дитина з інвалідністю
  • якщо під опікою знаходиться дитина з різними вадами здоров'я, але не встановлена інвалідність (з важкими перинатальними ураженнями нервової системи, важкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними або онкогематологічними захворюваннями, дитячим паралічем, діабет 1 типу, гострими та хронічними захворюваннями нирок, важкими травмами, що потребує трансплантації органів, потребує паліативної допомоги)
  • якщо є інвалідність I або II групи
  • якщо забезпечує постійний догляд за людьми, які потребують його (за хворою дружиною, дитиною, своїми батьками або батьками дружини - потребують догляду за висновком лікарської комісії)
  • якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час антитерористичної операції
  • якщо є дві дитини до 18 років і вагітна дружина (термін не менше 35 тижнів)
  • якщо у дружини є інвалідність I або II групи
  • якщо інвалідність є в одного з батьків або батьків дружини
  • працівники закладів, що здійснюють постійний догляд (будинків-інтернатів для літніх людей та осіб з інвалідністю, стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання послуг).
  • постійно проживають за кордоном (з відповідною відміткою в паспорті)
  • здобувачі професійної вищої та вищої освіти за кордоном (за наявності документів)
  • члени групи з моніторингу умов перебування дітей за межами України
  • заброньовані на період мобілізації та воєнного часу
  • працівники органів військового управління, військових частин, підприємств та установ, та організацій Міноборони, ЗСУ, СБУ, прикордонники, правоохоронці (за наявності документів про відрядження або відпустку)
  • Особи зі складу сил оборони та сил безпеки, які постраждали у зв'язку з військовою агресією РФ проти України - на лікування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що список дозволів на виїзд за кордон розширили - кому тепер ще можна перетнути кордон.

А також ми писали про те, як студенти можуть виїхати за межі України під час воєнного стану.

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