Топ-3 фейки про виїзд за кордон чоловіків: якій інформації не варто вірити
Під час воєнного стану заборонено залишати Україну чоловікам призовного віку. Однак є винятки й зовсім недавно список тих, хто може виїхати за межі країни, збільшився. У зв'язку з цим з'явилося багато фейків про те, кому не можна залишати межі країни та чому.
Про це розповіли в Центрі протидії дезінформації.
Фейк №1
Далекобійники залишилися без роботи, а могли б заробляти гроші.
Правда: Право виїзду за кордон мають водії компаній з ліцензією на право міжнародних перевезень. А також водії, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу та вантажі для ЗСУ.
Фейк №2
Всі футболісти давно виїхали за кордон.
Правда: Для представлення України до 30 діб виїжджати на змагання можуть тренери та спортсмени, які включені до складу національних збірних команд України, а також спортивні судді.
Фейк №3
До Польщі в поїздах їздять переодягнені чоловіки-провідники та не повертаються.
Правда: Чоловіки, які працюють у транспортній інфраструктурі України, мають дозвіл на виїзд до 6 місяців для виконання своїх службових обов'язків.
Хто має право на виїзд за кордон під час воєнного стану:
- за наявності висновку про непридатність військової служби
- за наявності відстрочки від призову або повідомлення про спеціальний військовий облік
- якщо самостійно виховують дітей віком до 18 років
- якщо на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років
- якщо є усиновлювачем, опікуном, прийомним батьком, батьки-вихователі
- якщо на утриманні перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування до 18 років
- якщо на утриманні є дитина з інвалідністю
- якщо під опікою знаходиться дитина з різними вадами здоров'я, але не встановлена інвалідність (з важкими перинатальними ураженнями нервової системи, важкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними або онкогематологічними захворюваннями, дитячим паралічем, діабет 1 типу, гострими та хронічними захворюваннями нирок, важкими травмами, що потребує трансплантації органів, потребує паліативної допомоги)
- якщо є інвалідність I або II групи
- якщо забезпечує постійний догляд за людьми, які потребують його (за хворою дружиною, дитиною, своїми батьками або батьками дружини - потребують догляду за висновком лікарської комісії)
- якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час антитерористичної операції
- якщо є дві дитини до 18 років і вагітна дружина (термін не менше 35 тижнів)
- якщо у дружини є інвалідність I або II групи
- якщо інвалідність є в одного з батьків або батьків дружини
- працівники закладів, що здійснюють постійний догляд (будинків-інтернатів для літніх людей та осіб з інвалідністю, стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання послуг).
- постійно проживають за кордоном (з відповідною відміткою в паспорті)
- здобувачі професійної вищої та вищої освіти за кордоном (за наявності документів)
- члени групи з моніторингу умов перебування дітей за межами України
- заброньовані на період мобілізації та воєнного часу
- працівники органів військового управління, військових частин, підприємств та установ, та організацій Міноборони, ЗСУ, СБУ, прикордонники, правоохоронці (за наявності документів про відрядження або відпустку)
- Особи зі складу сил оборони та сил безпеки, які постраждали у зв'язку з військовою агресією РФ проти України - на лікування.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що список дозволів на виїзд за кордон розширили - кому тепер ще можна перетнути кордон.
А також ми писали про те, як студенти можуть виїхати за межі України під час воєнного стану.