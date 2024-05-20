Топ-8 додатків для економії грошей на Android та iPhone

У світі смартфони стали незамінними помічниками в управлінні фінансами. Існують численні додатки, які допомагають контролювати витрати, планувати бюджет та знаходити вигідні пропозиції.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: PCMag, App Radar, TechRadar.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про додатки на Android та iPhone, які допоможуть заощадити гроші.

YNAB (You Need a Budget)

YNAB допомагає користувачам розподіляти гроші за категоріями, щоб уникнути необдуманих витрат. Програма фокусується на тому, щоб навчити користувачів планувати бюджет і досягати фінансових цілей.

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PocketGuard

PocketGuard автоматично зв'язується з вашими банківськими рахунками, відстежує витрати та показує, скільки грошей у вас залишилося після всіх обов'язкових платежів. Додаток також допомагає знайти способи знизити регулярні витрати.

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Goodbudget

Goodbudget використовує метод конвертів для управління бюджетом. Користувачі розподіляють гроші за віртуальними "конвертами" для різних категорій витрат. Це допомагає контролювати витрати і не виходити за межі бюджету.

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Rakuten

Rakuten (раніше відоме як Ebates) дозволяє заробляти кешбек за покупки у популярних інтернет-магазинах. Додаток пропонує різні акції та знижки, що робить його відмінним інструментом для економії на повсякденних покупках.

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Acorns

Acorns автоматично інвестує ваші дрібні витрати, округляючи покупки до та інвестуючи різницю. Це дозволяє користувачам непомітно накопичувати інвестиційний капітал та економити гроші у довгостроковій перспективі.

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Digit Mobile

Digit Mobile аналізує ваші доходи та витрати та автоматично переказує невеликі суми на ощадний рахунок. Програма допомагає накопичувати заощадження без особливих зусиль.

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Fidelity Investments

Fidelity Investments допомагає користувачам ставити фінансові цілі та досягати їх, відстежуючи витрати та заощадження. Додаток також надає поради щодо інвестування та управління фінансами.

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Money Lover

Money Lover - це додаток для тих, хто прагне контролювати свої фінанси. Він допомагає відстежувати витрати, встановлювати бюджет та завжди мати уявлення про ваш фінансовий стан. Крім того, програма дозволяє записувати ваші боргові зобов'язання та регулярні платежі, а також нагадує про необхідність здійснити платежі вчасно.

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