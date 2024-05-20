ua en ru
Пн, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Топ-8 додатків для економії грошей на Android та iPhone

Понеділок 20 травня 2024 20:15
UA EN RU
Топ-8 додатків для економії грошей на Android та iPhone Найкращі додатки для ведення персональних фінансів (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

У світі смартфони стали незамінними помічниками в управлінні фінансами. Існують численні додатки, які допомагають контролювати витрати, планувати бюджет та знаходити вигідні пропозиції.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про додатки на Android та iPhone, які допоможуть заощадити гроші.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: PCMag, App Radar, TechRadar.

YNAB (You Need a Budget)

YNAB допомагає користувачам розподіляти гроші за категоріями, щоб уникнути необдуманих витрат. Програма фокусується на тому, щоб навчити користувачів планувати бюджет і досягати фінансових цілей.

Топ-8 додатків для економії грошей на Android та iPhone

Скриншот

PocketGuard

PocketGuard автоматично зв'язується з вашими банківськими рахунками, відстежує витрати та показує, скільки грошей у вас залишилося після всіх обов'язкових платежів. Додаток також допомагає знайти способи знизити регулярні витрати.

Топ-8 додатків для економії грошей на Android та iPhone

Скриншот

Goodbudget

Goodbudget використовує метод конвертів для управління бюджетом. Користувачі розподіляють гроші за віртуальними "конвертами" для різних категорій витрат. Це допомагає контролювати витрати і не виходити за межі бюджету.

Топ-8 додатків для економії грошей на Android та iPhone

Скриншот

Rakuten

Rakuten (раніше відоме як Ebates) дозволяє заробляти кешбек за покупки у популярних інтернет-магазинах. Додаток пропонує різні акції та знижки, що робить його відмінним інструментом для економії на повсякденних покупках.

Топ-8 додатків для економії грошей на Android та iPhone

Скриншот

Acorns

Acorns автоматично інвестує ваші дрібні витрати, округляючи покупки до та інвестуючи різницю. Це дозволяє користувачам непомітно накопичувати інвестиційний капітал та економити гроші у довгостроковій перспективі.

Топ-8 додатків для економії грошей на Android та iPhone

Скриншот

Digit Mobile

Digit Mobile аналізує ваші доходи та витрати та автоматично переказує невеликі суми на ощадний рахунок. Програма допомагає накопичувати заощадження без особливих зусиль.

Топ-8 додатків для економії грошей на Android та iPhone

Скриншот

Fidelity Investments

Fidelity Investments допомагає користувачам ставити фінансові цілі та досягати їх, відстежуючи витрати та заощадження. Додаток також надає поради щодо інвестування та управління фінансами.

Топ-8 додатків для економії грошей на Android та iPhone

Скриншот

Money Lover

Money Lover - це додаток для тих, хто прагне контролювати свої фінанси. Він допомагає відстежувати витрати, встановлювати бюджет та завжди мати уявлення про ваш фінансовий стан. Крім того, програма дозволяє записувати ваші боргові зобов'язання та регулярні платежі, а також нагадує про необхідність здійснити платежі вчасно.

Топ-8 додатків для економії грошей на Android та iPhone

Скриншот

Раніше ми писали, що українці сказали, чи гроші впливають на відчуття щастя.

Ми також маємо матеріал про те, що блогерка показала, що реально приготувати за 90 гривень на чотирьох.

Читайте РБК-Україна в Google News
Додаток
NEWS
РФ посилено атакує на Покровському напрямку і шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, - Генштаб
РФ посилено атакує на Покровському напрямку і шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, - Генштаб