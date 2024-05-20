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Топ-8 приложений для экономии денег на Android и iPhone

Понедельник 20 мая 2024 20:15
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Топ-8 приложений для экономии денег на Android и iPhone Лучшие приложения для ведения персональных финансов (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В современном мире смартфоны стали незаменимыми помощниками в управлении финансами. Существуют многочисленные приложения, которые помогают контролировать расходы, планировать бюджет и находить выгодные предложения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о приложениях на Android и iPhone, которые помогут сэкономить деньги.

При подготовке материала использовались следующие источники: PCMag, App Radar, TechRadar.

YNAB (You Need a Budget)

YNAB помогает пользователям распределять деньги по категориям, чтобы избежать необдуманных трат. Приложение фокусируется на том, чтобы научить пользователей планировать бюджет и достигать финансовых целей.

Топ-8 приложений для экономии денег на Android и iPhone

Скриншот

PocketGuard

PocketGuard автоматически связывается с вашими банковскими счетами, отслеживает расходы и показывает, сколько денег у вас осталось после всех обязательных платежей. Приложение также помогает находить способы снизить регулярные расходы.

Топ-8 приложений для экономии денег на Android и iPhone

Скриншот

Goodbudget

Goodbudget использует метод конвертов для управления бюджетом. Пользователи распределяют деньги по виртуальным "конвертам" для разных категорий расходов. Это помогает контролировать траты и не выходить за рамки бюджета.

Топ-8 приложений для экономии денег на Android и iPhone

Скриншот

Rakuten

Rakuten (ранее известное как Ebates) позволяет зарабатывать кэшбэк за покупки в популярных интернет-магазинах. Приложение предлагает различные акции и скидки, что делает его отличным инструментом для экономии на повседневных покупках.

Топ-8 приложений для экономии денег на Android и iPhone

Скриншот

Acorns

Acorns автоматически инвестирует ваши мелкие траты, округляя покупки и инвестируя разницу. Это позволяет пользователям незаметно накапливать инвестиционный капитал и экономить деньги в долгосрочной перспективе.

Топ-8 приложений для экономии денег на Android и iPhone

Скриншот

Digit Mobile

Digit Mobile анализирует ваши доходы и расходы и автоматически переводит небольшие суммы на сберегательный счет. Приложение помогает накапливать сбережения без особых усилий.

Топ-8 приложений для экономии денег на Android и iPhone

Скриншот

Fidelity Investments

Fidelity Investments помогает пользователям ставить финансовые цели и достигать их, отслеживая расходы и сбережения. Приложение также предоставляет советы по инвестированию и управлению финансами.

Топ-8 приложений для экономии денег на Android и iPhone

Скриншот

Money Lover

Money Lover - это приложение для тех, кто стремится контролировать свои финансы. Оно помогает отслеживать расходы, устанавливать бюджет и всегда иметь представление о вашем финансовом состоянии. Кроме того, приложение позволяет записывать ваши долговые обязательства и регулярные платежи, а также напоминает о необходимости совершить платежи вовремя.

Топ-8 приложений для экономии денег на Android и iPhone

Скриншот

Раньше мы писали, что украинцы сказали, влияют ли деньги на ощущение счастья.

У нас также есть материал о том, что блогерша показала, что реально приготовить за 90 гривен на четверых.

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