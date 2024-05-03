ua en ru
Пт, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вечеря на чотирьох за 90 гривень: блогерка показала, що реально приготувати за такі гроші

П'ятниця 03 травня 2024 07:20
UA EN RU
Вечеря на чотирьох за 90 гривень: блогерка показала, що реально приготувати за такі гроші Яку страву приготувати, якщо мало грошей (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Українська блогерка Margo Ormandi спробувала приготувати бюджетну вечерю на чотири персони. Вона "вклалася" усього в 90 гривень та показала, яку страву можна зробити за такі гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Орманді поділилася в Instagram.

Бюджетна вечеря на велику компанію - що готувати

Так, блогерка вирушила у супермаркет та купила такі інгредієнти:

  • рис (19 гривень, 33 копійки)
  • 1 цибулину (1 гривня і 8 копійок)
  • 1 морквину (62 копійки)
  • печериці (4 гривні та 96 копійок)
  • куряче філе (47 гривень і 53 копійки)
  • часник (майже на 8 гривень)
  • 3 яйця (7 гривень та 50 копійок).

Починаємо приготування. Промийте та зваріть рис. А цибулю, моркву та гриби обсмажте на змазаній олією пательні.

Потім додавайте туди нарізане філе, а коли воно буде готовим - вбийте туди ж три яйця. Ретельно усе перемішайте. Не забувайте підсолити та додати перець.

Далі всипте в пательню рис, додайте соєвий соус. А коли страва трохи протушкується, подавайте її на стіл. Як показала блогерка, вечері вистачить на чотири порції.

Що приготувати, якщо мало грошей - відео

Як реагує мережа

У коментарях під відео юзери зазначили:

  • "Я б взяв більше цибулі і печериць мінімум вдвічі"
  • "Краще вже було взяти 4 яйця і кожному окремо підсмажити або зварити"
  • "Обожнюю такий рис. З курячою печінкою і яйцем дуже смачний. Спробуйте такий рецепт - рекомендую".

Нагадаємо, раніше блогерка показала, як приготувати вечерю за 15 гривень.

Окрім цього, нещодавно ми показали 12 найстильніших сонцезахисних окулярів, які перетворять вас на зірку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві факти Рецепти Меню Блогерка
NEWS
ЗСУ покращили свої тактичні позиції в районі Серебрянського лісництва: карти ISW
ЗСУ покращили свої тактичні позиції в районі Серебрянського лісництва: карти ISW