Вечеря на чотирьох за 90 гривень: блогерка показала, що реально приготувати за такі гроші
Українська блогерка Margo Ormandi спробувала приготувати бюджетну вечерю на чотири персони. Вона "вклалася" усього в 90 гривень та показала, яку страву можна зробити за такі гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Орманді поділилася в Instagram.
Бюджетна вечеря на велику компанію - що готувати
Так, блогерка вирушила у супермаркет та купила такі інгредієнти:
- рис (19 гривень, 33 копійки)
- 1 цибулину (1 гривня і 8 копійок)
- 1 морквину (62 копійки)
- печериці (4 гривні та 96 копійок)
- куряче філе (47 гривень і 53 копійки)
- часник (майже на 8 гривень)
- 3 яйця (7 гривень та 50 копійок).
Починаємо приготування. Промийте та зваріть рис. А цибулю, моркву та гриби обсмажте на змазаній олією пательні.
Потім додавайте туди нарізане філе, а коли воно буде готовим - вбийте туди ж три яйця. Ретельно усе перемішайте. Не забувайте підсолити та додати перець.
Далі всипте в пательню рис, додайте соєвий соус. А коли страва трохи протушкується, подавайте її на стіл. Як показала блогерка, вечері вистачить на чотири порції.
Що приготувати, якщо мало грошей - відео
Як реагує мережа
У коментарях під відео юзери зазначили:
- "Я б взяв більше цибулі і печериць мінімум вдвічі"
- "Краще вже було взяти 4 яйця і кожному окремо підсмажити або зварити"
- "Обожнюю такий рис. З курячою печінкою і яйцем дуже смачний. Спробуйте такий рецепт - рекомендую".
Нагадаємо, раніше блогерка показала, як приготувати вечерю за 15 гривень.
Окрім цього, нещодавно ми показали 12 найстильніших сонцезахисних окулярів, які перетворять вас на зірку.