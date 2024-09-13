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Топ-10 аксесуарів для вашого смартфона, які спростять життя

П'ятниця 13 вересня 2024 19:15
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Топ-10 аксесуарів для вашого смартфона, які спростять життя 10 мобільних аксесуарів, які повинен мати кожен любитель техніки (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Смартфони стали невід'ємними інструментами повсякденного життя, і правильні аксесуари можуть вивести ваш пристрій на новий рівень. Чи хочете ви підвищити свою продуктивність, захистити свій телефон або просто зробити життя трохи зручнішим, є безліч варіантів на вибір.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкращі аксесуари для смартфонів у 2024 році, які можуть спростити ваше життя.

Портативний зовнішній акумулятор

У світі, де ми постійно рухаємося, підтримка заряду телефону є головним пріоритетом. Портативний зовнішній акумулятор гарантує, що у вас ніколи не закінчиться заряд акумулятора, де б ви не знаходилися.

Провідні моделі, такі як Anker PowerCore 20 000 мА/год, пропонують кілька зарядок для вашого пристрою та мають можливості швидкої зарядки.

Навіщо він вам потрібний

Завдяки таким функціям, як порти USB-C, технології швидкого заряджання та тонкий дизайн, ці пристрої забезпечують необхідну вам потужність, не займаючи багато місця.

Топ-10 аксесуарів для вашого смартфона, які спростять життя

Anker PowerCore

Бездротові навушники

Поява бездротових навушників залишила розплутування проводів у минулому. Такі бренди, як Apple AirPods Pro та Samsung Galaxy Buds 2 Pro, забезпечують не тільки високоякісний звук, але й активне шумозаглушення та безшовну інтеграцію зі смартфоном.

Навіщо він вам потрібний

Вони ідеально підходять для всього: від дзвінків без допомоги рук до захоплюючих музичних вражень, бездротові навушники пропонують універсальність і зручність в одному компактному корпусі.

Топ-10 аксесуарів для вашого смартфона, які спростять життя

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (What Hi-Fi)

Магнітне автомобільне кріплення

Водіння з телефоном у руці не тільки незручне, а й небезпечне. Магнітне автомобільне кріплення дозволяє прикріпити телефон до панелі приладів або лобового скла для навігації та спілкування без допомоги рук. Такі бренди, як iOttie Easy One Touch, популярні завдяки надійному захопленню та можливості регулювання.

Навіщо він вам потрібний

Цей простий аксесуар підвищує безпеку та гарантує, що ваш телефон завжди буде на виду під час водіння.

Топ-10 аксесуарів для вашого смартфона, які спростять життя

iOttie Easy One Touch (фото: Цитрус)

Утримувач/підставка для телефону

Утримувач або підставка для телефону, наприклад PopSocket або Spigen Style Ring, забезпечує додаткову безпеку та комфорт при утриманні телефону. Деякі моделі навіть виконують функцію підставок, що дозволяє легко дивитися відео чи здійснювати дзвінки без рук.

Навіщо він вам потрібний

Незалежно від того, чи проглядаєте ви соціальні мережі або дивіться контент, тримач або підставка для телефону, допомагають вам тримати телефон надійніше, одночасно знижуючи навантаження на руку.

Топ-10 аксесуарів для вашого смартфона, які спростять життя

Spigen Style (фото: eBay)

Швидкий бездротовий зарядний пристрій

Кабелі для заряджання стають застарілими завдяки бездротовим зарядним пристроям. Такі моделі, як Belkin Boost Up та Anker Wireless Charger, дозволяють заряджати телефон, просто поклавши його на пристрій чи підставку, забезпечуючи швидку та ефективну зарядку без зайвих кабелів.

Навіщо він вам потрібний

Більше не потрібно підключати телефон - просто покладіть його на пристрій, і все готово.

Топ-10 аксесуарів для вашого смартфона, які спростять життя

Belkin Boost Up (фото: TechBuy.com)

Захисний тек для екрану

Тріснутий екран - одна з найпоширеніших неприємностей з телефоном, але високоякісне захисне скло для екрану може запобігти її. Захисні плівки із загартованого скла, такі як ZAGG або Spigen, стійкі до подряпин та допомагають поглинати удари під час падіння.

Навіщо це потрібно

Це невелика інвестиція, яка може заощадити сотні доларів на ремонті, запобігаючи появі тріщин і подряпин.

Bluetooth-трекер (Tile або AirTag)

Втрата телефону - це жахлива подія, але з Bluetooth-трекерами, такими як Apple AirTag або Tile, ви зможете легко знайти його. Ці трекери підключаються до телефону і допомагають вам знаходити втрачені речі за допомогою GPS або звукових оповіщень.

Навіщо він вам потрібний

Незалежно від того, чи ви схильні втрачати свій телефон вдома або в дорозі, Bluetooth-трекер гарантує, що вам більше ніколи не доведеться про це турбуватися.

Топ-10 аксесуарів для вашого смартфона, які спростять життя

Apple AirTag (фото: TechRadar)

Портативний динамік

Bluetooth-динамік, такий як JBL Flip 6 або Ultimate Ears Boom 3, дозволяє вам ділитися своєю музикою, подкастами або дзвінками з високоякісним звуком де б ви не знаходилися. Ці динаміки портативні, водонепроникні та забезпечують тривалий час автономної роботи.

Навіщо він вам потрібний

Незалежно від того, чи знаходитесь ви вдома або на вулиці, портативний динамік покращує ваші аудіоможливості, не покладаючись на невеликий вбудований динамік вашого телефону.

Топ-10 аксесуарів для вашого смартфона, які спростять життя

JBL Flip 6 (фото: Speaker Feed)

Кріплення для об'єктиву камери

Для фотографів-початківців кріплення для об'єктиву камери може значно покращити можливості фотозйомки вашого смартфона. Такі об'єктиви, як Moment, забезпечують ширококутний, макро- або телеоб'єктив, дозволяючи вам робити фотографії професійної якості з вашого телефону.

Навіщо він вам потрібний

Якщо ви хочете покращити свої фотографії смартфона, не купуючи дорогу камеру, насадки для об'єктива є доступною та простою у використанні альтернативою.

Топ-10 аксесуарів для вашого смартфона, які спростять життя

Moment (фото: Fjorden)

Чохол-гаманець для смартфона

Чохол-гаманець поєднує в собі захист із практичністю, пропонуючи місце для карт та готівки, зберігаючи при цьому ваш телефон у безпеці. Такі бренди, як Spigen та OtterBox, пропонують стильні, міцні варіанти, які дозволяють вам зберігати все в одному місці.

Навіщо він вам потрібний

Якщо ви волієте подорожувати без нічого, чохол-гаманець усуває необхідність в окремому гаманці, спрощуючи ваше повсякденне перенесення.

Топ-10 аксесуарів для вашого смартфона, які спростять життя

OtterBox (фото: 9to5Toys)

У нас також є матеріал про 5 аксесуарів, які зроблять ваш iPhone ще крутішим.

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