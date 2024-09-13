Топ-10 аксессуаров для вашего смартфона, которые упростят жизнь

Смартфоны стали неотъемлемыми инструментами повседневной жизни, и правильные аксессуары могут вывести ваше устройство на новый уровень. Хотите ли вы повысить свою производительность, защитить свой телефон или просто сделать жизнь немного удобнее, есть бесчисленное множество вариантов на выбор.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про лучшие аксессуары для смартфонов в 2024 году, которые могут упростить вашу жизнь.

Портативный внешний аккумулятор

В мире, где мы постоянно в движении, поддержание заряда телефона является главным приоритетом. Портативный внешний аккумулятор гарантирует, что у вас никогда не закончится заряд батареи, где бы вы ни находились.

Ведущие модели, такие как Anker PowerCore 20 000 мА/ч, предлагают несколько зарядок для вашего устройства и обладают возможностями быстрой зарядки.

Зачем он вам нужен

Благодаря таким функциям, как порты USB-C, технологии быстрой зарядки и тонкий дизайн, эти устройства обеспечивают необходимую вам мощность, не занимая много места.

Anker PowerCore

Беспроводные наушники

Появление беспроводных наушников оставило распутывание проводов в прошлом. Такие бренды, как Apple AirPods Pro и Samsung Galaxy Buds 2 Pro, обеспечивают не только высококачественный звук, но и активное шумоподавление и бесшовную интеграцию со смартфоном.

Зачем он вам нужен

Они идеально подходят для всего: от звонков без помощи рук до захватывающих музыкальных впечатлений, беспроводные наушники предлагают универсальность и удобство в одном компактном корпусе.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (What Hi-Fi)

Магнитное автомобильное крепление

Вождение с телефоном в руке не только неудобно, но и опасно. Магнитное автомобильное крепление позволяет прикрепить телефон к приборной панели или лобовому стеклу для навигации и общения без помощи рук. Такие бренды, как iOttie Easy One Touch, популярны благодаря надежному захвату и возможности регулировки.

Зачем он вам нужен

Этот простой аксессуар повышает безопасность и гарантирует, что ваш телефон всегда будет на виду во время вождения.

iOttie Easy One Touch (фото: Цитрус)

Держатель/подставка для телефона

Держатель или подставка для телефона, например PopSocket или Spigen Style Ring, обеспечивает дополнительную безопасность и комфорт при удержании телефона. Некоторые модели даже выполняют функцию подставок, что позволяет легко смотреть видео или совершать звонки без помощи рук.

Зачем он вам нужен

Независимо от того, пролистываете ли вы социальные сети или смотрите контент, держатель или подставка для телефона помогают вам держать телефон более надежно, одновременно снижая нагрузку на руку.

Spigen Style (фото: eBay)

Быстрое беспроводное зарядное устройство

Кабели для зарядки становятся устаревшими благодаря беспроводным зарядным устройствам. Такие модели, как Belkin Boost Up и Anker Wireless Charger, позволяют заряжать телефон, просто положив его на устройство или подставку, обеспечивая быструю и эффективную зарядку без лишних кабелей.

Зачем он вам нужен

Больше не нужно подключать телефон - просто положите его на устройство, и все готово.

Belkin Boost Up (фото: TechBuy.com)

Защитное текло для экрана

Треснувший экран - одна из самых распространенных неприятностей с телефоном, но высококачественная защитное стекло для экрана может предотвратить ее. Защитные пленки из закаленного стекла, такие как ZAGG или Spigen, устойчивы к царапинам и помогают поглощать удары при падениях.

Зачем это нужно

Это небольшая инвестиция, которая может сэкономить вам сотни долларов на ремонте, предотвращая появление трещин и царапин.

Bluetooth-трекер (Tile или AirTag)

Потеря телефона - это ужасное событие, но с Bluetooth-трекерами, такими как Apple AirTag или Tile, вы можете легко найти его. Эти трекеры подключаются к вашему телефону и помогают вам находить потерянные вещи с помощью GPS или звуковых оповещений.

Зачем он вам нужен

Независимо от того, склонны ли вы терять свой телефон дома или в дороге, Bluetooth-трекер гарантирует, что вам больше никогда не придется об этом беспокоиться.

Apple AirTag (фото: TechRadar)

Портативный динамик

Bluetooth-динамик, такой как JBL Flip 6 или Ultimate Ears Boom 3, позволяет вам делиться своей музыкой, подкастами или звонками с высококачественным звуком, где бы вы ни находились. Эти динамики портативны, водонепроницаемы и обеспечивают длительное время автономной работы.

Зачем он вам нужен

Независимо от того, находитесь ли вы дома или на улице, портативный динамик улучшает ваши аудиовозможности, не полагаясь на небольшой встроенный динамик вашего телефона.

JBL Flip 6 (фото: Speaker Feed)

Крепление для объектива камеры

Для начинающих фотографов крепление для объектива камеры может значительно улучшить возможности фотосъемки вашего смартфона. Такие объективы, как Moment, обеспечивают широкоугольный, макро- или телеобъектив, позволяя вам делать фотографии профессионального качества с вашего телефона.

Зачем он вам нужен

Если вы хотите улучшить свои фотографии смартфона, не покупая дорогую камеру, насадки для объектива являются доступной и простой в использовании альтернативой.

Moment (фото: Fjorden)

Чехол-кошелек для смартфона

Чехол-кошелек сочетает в себе защиту с практичностью, предлагая место для карт и наличных, сохраняя при этом ваш телефон в безопасности. Такие бренды, как Spigen и OtterBox, предлагают стильные, прочные варианты, которые позволяют вам хранить все в одном месте.

Зачем он вам нужен

Если вы предпочитаете путешествовать налегке, чехол-кошелек устраняет необходимость в отдельном кошельке, упрощая вашу повседневную переноску.

OtterBox (фото: 9to5Toys)