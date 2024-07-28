3 аксесуари, які Apple так і не змогла випустити

Apple має довгу історію інновацій, але навіть цей технологічний гігант має свою частку невипущених продуктів. Хоча компанія відома своєю ретельною увагою до деталей, деякі аксесуари залишилися осторонь.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про аксесуари, які Apple так і не змогла випустити.

Пульт дистанційного керування iTV

Одним із найбільш обговорюваних невипущених продуктів Apple є пульт дистанційного керування iTV. На початку 2000-х років, коли Apple вивчала телевізійний ринок, компанія розробила унікальний пульт дистанційного керування, який значно відрізнявся від традиційних моделей.

За словами колишнього співробітника Apple Жана-Луї Гассі, пульт iTV був "сенсорним пристроєм на основі жестів", який мав революціонізувати взаємодію з телевізором.

iRing

Apple завжди була на передньому краї технологій, що носилися, але не всі її концепції втілилися в життя. Одним із таких прикладів є iRing.

З чуток, що розроблялися приблизно в той же час, що і Apple Watch, iRing замислювався як розумне кільце, здатне виконувати різні функції, такі як оплата, управління розумним будинком і навіть моніторинг здоров'я.

Хоча концепція розумного кільця набула популярності останніми роками, Apple ще не випустила свою власну версію. Деякі аналітики вважають, що технічні проблеми, пов'язані з розробкою невеликого, але потужного пристрою, що носиться, могли перешкодити проекту.

PowerBook G4 з подвійним дисплеєм

На початку 2000-х Apple вивчала можливість створення PowerBook G4 з двома дисплеями. Концепція полягала у створенні ноутбука із двома екранами, які можна було використовувати незалежно чи разом.

Це дозволило б користувачам ефективніше виконувати багатозадачність та підвищити продуктивність.

Хоча ідея була інноваційною, зрештою від неї відмовилися через технічні проблеми та труднощі з витратами. У той час виробництво ноутбука з двома високоякісними дисплеями було дуже дорого, а технології, необхідні для безшовної інтеграції двох екранів в портативний пристрій, ще не були зрілими.

Висновки

Хоча ці продукти так і не побачили світ, вони дають цінну інформацію про процес розробки продуктів Apple. Готовність компанії експериментувати з новими ідеями та технологіями є свідченням її прихильності до інновацій.

Хоча не всі ці проекти були успішними, вони допомогли сформувати майбутні продукти Apple і заклали основу постійного домінування компанії в технологічній галузі.