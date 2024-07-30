5 аксесуарів, які зроблять ваш iPhone ще крутішим

Apple представила MagSafe в лінійці iPhone, починаючи з iPhone 12. З того часу екосистема аксесуарів MagSafe перетворилася.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новинний сайт про техніку Apple 9to5Mac , розповідає про п'ять аксесуарів MagSafe, які мають відмінну функціональність.

Magic Power Bank Slim

Існує безліч зовнішніх акумуляторів MagSafe. Але всі вони відносно однакові за функціями. Зазвичай вони мають світлові індикатори, щоб показати вам, скільки заряду залишилося на зовнішньому акумуляторі.

Секретним соусом зовнішнього акумулятора MagSafe від Apple була його програмна інтеграція з iPhone. Таким чином, він відображався у вашому віджеті акумулятора, за необхідності підзаряджався, мав зворотню зарядку і навіть мав правильну анімацію MagSafe при першому підключенні до iPhone.

Це перший зовнішній акумулятор MagSafe, що має інтеграцію з iOS. Таким чином, заряд батареї відображається у віджеті батареї, ви можете одночасно заряджати як акумулятор, так і iPhone одним кабелем.

Raycon Magic Power Bank Slim продається за ціною 49,99 доларів, але на їхньому сайті є код знижки 20 відсотків, що знижує ціну до 40 доларів. Акумулятор має ємність 5 000 мА/год, тому він може легко зарядити вашу модель iPhone 15 Pro Max.

Magic Power Bank Slim (фото: 9to5Mac)

Aulumu G5 4 in 1 Kickstand & Box Opener

Цей аксесуар має дві основні функції. Перша полягає у тому, що це підставка. Ви поміщаєте її на свій iPhone, і підставка відкривається, дозволяючи вам переглядати ваш iPhone в альбомній та портретній орієнтації. Його також можна вважати тримачем через те, як він виступає, що полегшує утримання iPhone.

Однак найкорисніша частина цього аксесуара - це маленьке 3-міліметрове керамічне лезо, яке знаходиться у пружинному механізмі та розміщене у підставці. З точки зору безпеки, оскільки лезо знаходиться у пружинному механізмі, воно ніколи не вискочить, якщо ви його не висунете.

Aulumu G05 коштує 32,99 доларів, але є знижка 15 відсотків, тому ціна знижується приблизно до 28 доларів. Це відмінний варіант для тих, хто шукає багатофункціональну підставку, яку також можна використовувати як антистресову іграшку завдяки тому, як вона клацає та обертається.

Aulumu G5 4 in 1 Kickstand & Box Opener (фото: 9to5Mac)

Підставка для телефона Moft Movas

Це дуже простий, але корисний аксесуар, особливо для тих, хто хоче фотографувати. Підставка для телефону Moft прикріплюється до задньої панелі вашого iPhone і така ж тонка, як будь-який інший гаманець MagSafe. Вона також повністю розкладається, створюючи міні-штатив для iPhone.

Її можна використовувати для:

Селфі-штатив на ходу

Підставка для камери безперервності

Звичайна підставка для перегляду контенту

Утримувач iPhone

Підставка забезпечує близько 8 дюймів кліренсу, дуже впевнено утримує ваш iPhone і може використовуватись у багатьох ситуаціях.

Ціна складає 35 доларів зі знижкою 15 відсотків на Amazon і доступна у чотирьох різних кольорах.

Підставка для телефона Moft Movas (фото: 9to5Mac)

Корпус Qwiizlab MagSafe SSD Enclosure

Цей корпус створено з урахуванням потреб відеографів iPhone. Він кріпиться до задньої панелі вашого смартфона і має ідеальний кабель. Це епічний аксесуар.

Так як це просто корпус, вам потрібно придбати накопичувач SSD окремо. За 100 доларів ви можете отримати додаткові 1 ТБ пам'яті, підключені до iPhone 15 Pro Max, які можна використовувати для великих відеофайлів ProRes. Одна хвилина в 4k30 у ProRes займає близько 6 ГБ, що швидко підсумовується.

Що ви отримуєте:

Корпус Qwiizlab

Кабель передачі даних USB-C 10 Гбіт/с

силіконові теплові прокладки для розсіювання тепла

необхідна викрутка та гвинти

підтримка накопичувачів M.2 2230

підтримка до 2 ТБ пам'яті

порт живлення 100 Вт

Окремо доведеться купити сховище:

Sabrent Rocket 2230 256 ГБ - 40 доларів

Sabrent Rocket 2230 1 ТБ - 99,99 доларів

Corsair Core Mini 1 ТБ - 79,99 доларів

Сам корпус продається за ціною 33,50 доларів.

Корпус Qwiizlab MagSafe SSD Enclosure (фото: 9to5Mac)

Moft Snap Flow

Moft Snap Flow - це фізичний блокнот та липкий блок, який прикріплюється до вашого телефону через MagSafe. Коли ви відкриваєте блокнот, вас вітають або 20 аркушів паперу, або 40 липких нотаток. В упаковці є і те, й інше, і їх легко міняти.

У центральній складці у вас є плоский дизайн ручки, який фактично згортається, щоб дати вам звичнішу циліндричну форму для використання.

Ви не тільки можете записувати якісь письмові нотатки або ідеї, але й використовувати його як підставку для вашого iPhone. Він дозволяє вам встановлювати ваш телефон як в альбомній, так і в портретній орієнтації, але його також можна зняти, щоб він стояв як міні-полотно.

Загалом це чудовий приклад креативності і того, наскільки корисним може бути щось на зразок MagSafe. Moft Snap Flow коштує 39,99 доларів і з'явиться у вересні.

Moft Snap Flow (фото: 9to5Mac)