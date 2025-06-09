Tony 2025: повний список переможців престижної премії

Найкращим мюзиклом визнали бродвейську постановку "Maybe Happy Ending", а премію за найкращу п'єсу здобула “Purpose”.

Серед зірок, які вперше стали лауреатами премії Tony, опинилися Даррен Крісс, Ніколь Шерзінгер, Сара Снук та інші.

Повний список переможців Tony Awards 2025

Найкращий мюзикл: Maybe Happy Ending

Найкраща п'єса: Purpose

Purpose Найкраща актриса в мюзиклі: Ніколь Шерзінгер (Sunset Boulevard)

Найкращий актор у мюзиклі: Даррен Крісс (Maybe Happy Ending)

Даррен Крісс (Maybe Happy Ending) Найкраща актриса в п'єсі: Сара Снук (The Picture of Dorian Gray)

Сара Снук (The Picture of Dorian Gray) Найкращий актор у п'єсі: Коул Ескола (Oh, Mary!)

Коул Ескола (Oh, Mary!) Найкраща актриса другого плану в мюзиклі: Наталі Венеція Белкон (Buena Vista Social Club)

Наталі Венеція Белкон (Buena Vista Social Club) Найкращий актор другого плану в мюзиклі: Джак Мелоун (Operation Mincemeat)

Джак Мелоун (Operation Mincemeat) Найкраща актриса другого плану в п'єсі: Кара Янг (Purpose)

Кара Янг (Purpose) Найкращий актор другого плану в п'єсі: Френсіс Джу (Yellow Face)

Френсіс Джу (Yellow Face) Найкраща режисура мюзиклу: Майкл Арден (Maybe Happy Ending)

Майкл Арден (Maybe Happy Ending) Найкраща режисура п'єси: Сем Пінклтон (Oh, Mary!)

Сем Пінклтон (Oh, Mary!) Найкращий відроджений мюзикл: Sunset Boulevard

Найкраща відроджена вистава: Eureka Day

Що відомо про премію Tony Awards

Tony Awards - одна з найпрестижніших театральних премій у світі, яку щороку вручають за досягнення в галузі американського театру, зокрема бродвейських постановок.

Її повна назва - Antoinette Perry Award for Excellence in Broadway Theatre - дана на честь акторки, режисерки та продюсерки Антуанетт Перрі, яка зробила значний внесок у розвиток театрального мистецтва в США.

Премію заснували у 1947 році Американська театральна асоціація та Ліга Бродвейських театрів.

Вона покликана відзначити видатні здобутки у сфері драматургії, режисури, акторської майстерності, сценографії, музики, костюмів та інших елементів театрального виробництва.

Церемонія вручення Tony Awards традиційно проходить у Нью-Йорку - серці бродвейського театру - та є важливою подією для театральної спільноти США і світу.