Tony 2025: повний список переможців престижної премії

У ніч з 8 на 9 червня в Нью-Йорку відбулася 78-ма церемонія вручення престижної театральної премії Tony Awards, яка щороку відзначає найкращі досягнення в американському театрі. Подія проходила у знаменитому концертному залі Radio City Music Hall, а її ведучою виступила співачка й акторка Синтія Еріво.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Tony Awards розповідає, кому дісталась нагорода.
Найкращим мюзиклом визнали бродвейську постановку "Maybe Happy Ending", а премію за найкращу п'єсу здобула “Purpose”.
Серед зірок, які вперше стали лауреатами премії Tony, опинилися Даррен Крісс, Ніколь Шерзінгер, Сара Снук та інші.
Tony Awards - одна з найпрестижніших театральних премій у світі, яку щороку вручають за досягнення в галузі американського театру, зокрема бродвейських постановок.
Її повна назва - Antoinette Perry Award for Excellence in Broadway Theatre - дана на честь акторки, режисерки та продюсерки Антуанетт Перрі, яка зробила значний внесок у розвиток театрального мистецтва в США.
Премію заснували у 1947 році Американська театральна асоціація та Ліга Бродвейських театрів.
Вона покликана відзначити видатні здобутки у сфері драматургії, режисури, акторської майстерності, сценографії, музики, костюмів та інших елементів театрального виробництва.
Церемонія вручення Tony Awards традиційно проходить у Нью-Йорку - серці бродвейського театру - та є важливою подією для театральної спільноти США і світу.
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