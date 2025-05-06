Хто ж винен? 5 кримінальних серіалів, де правда "виносить мозок"

Ці кримінальні серіали затягують з першої серії та змушують до останнього гадати, яка ж правда приховується за злочинами. Та чи готові ви дізнатися страшні секрети?

"Справжній детектив"

Два детективи Мартінес Харт та Раст Колі познайомилися ще у 1990-х, коли розслідували справу про серійного вбивцю. У 2012-му з’явилися нові докази, які проливають світло не лише на загадкові вбивства, а й темне минуле самих копів.



"Гострі предмети"

Репортерка Камілла Прікер за дорученням редакції повертається до рідного містечка, щоб розкрити вбивство двох дівчаток-підлітків. Проте в місті не всі раді поверненню дівчини. А коли вона починає занурюватися в місцеві секрети, її життя опиняється під загрозою.



"Убивства в Оре"

Спроба Ханни пережити відсторонення від служби обертається новою непростою справою. Зникнення дівчинки-підлітка в невеликому містечку, куди вона прибула на відпочинок, змусило героїню запропонувати свою допомогу. Разом з нею за справу береться молодий коп Даніель. В процесі розслідування вони дізнаються найтемніші секрети, які змушують інакше поглянути на спокійне містечко.



"Під стягом небес"

Детектив Джеб Пайр береться за розслідування жорстокого вбивства: двоє братів убили дружину та дитину свого молодшого брата. Вони стверджують, що нібито діяли за наказом Бога. Пошук причин злочину приводить детектива до розкриття страшної правди, яка назавжди переверне його уявлень про світ. Чи зможе він подолати виявлене зло?



"Брехун"

Напружений психологічний трилер про побачення, яке обертається в боротьбу за правду. Вчителька Лора та хірург Ендрю нібито проводять ніч разом, проте згодом їхні версії пережитого відрізняються. Хто з них говорить правду, а хто намагається зманіпулювати подіями?