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Tony 2025: полный список победителей престижной премии

Все победители премии Тони 2025 (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

В ночь с 8 на 9 июня в Нью-Йорке состоялась 78-я церемония вручения престижной театральной премии Tony Awards, которая ежегодно отмечает лучшие достижения в американском театре. Событие проходило в знаменитом концертном зале Radio City Music Hall, а его ведущей выступила певица и актриса Синтия Эриво.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Tony Awards рассказывает, кому досталась награда.

Лучшим мюзиклом признали бродвейскую постановку "Maybe Happy Ending", а премию за лучшую пьесу получила "Purpose".

Среди звезд, которые впервые стали лауреатами премии Tony, оказались Даррен Крисс, Николь Шерзингер, Сара Снук и другие.

Полный список победителей Tony Awards 2025

  • Лучший мюзикл: Maybe Happy Ending

 

  • Лучшая пьеса: Purpose
  • Лучшая актриса в мюзикле: Николь Шерзингер (Sunset Boulevard)

 

  • Лучший актер в мюзикле: Даррен Крисс (Maybe Happy Ending)
  • Лучшая актриса в пьесе: Сара Снук (The Picture of Dorian Gray)
  • Лучший актер в пьесе: Коул Эскола (Oh, Mary!)
  • Лучшая актриса второго плана в мюзикле: Натали Венеция Белкон (Buena Vista Social Club)
  • Лучший актер второго плана в мюзикле: Джак Мелоун (Operation Mincemeat)
  • Лучшая актриса второго плана в пьесе: Кара Янг (Purpose)
  • Лучший актер второго плана в пьесе: Фрэнсис Джу (Yellow Face)
  • Лучшая режиссура мюзикла: Майкл Арден (Maybe Happy Ending)
  • Лучшая режиссура пьесы: Сэм Пинклтон (Oh, Mary!)
  • Лучший возрожденный мюзикл: Sunset Boulevard

 

  • Лучший возрожденный спектакль: Eureka Day

Что известно о премии Tony Awards

Tony Awards - одна из самых престижных театральных премий в мире, которую ежегодно вручают за достижения в области американского театра, в частности бродвейских постановок.

Ее полное название - Antoinette Perry Award for Excellence in Broadway Theatre - дана в честь актрисы, режиссера и продюсера Антуанетт Перри, которая внесла значительный вклад в развитие театрального искусства в США.

Премию учредили в 1947 году Американская театральная ассоциация и Лига Бродвейских театров. 

Она призвана отметить выдающиеся достижения в сфере драматургии, режиссуры, актерского мастерства, сценографии, музыки, костюмов и других элементов театрального производства.

Церемония вручения Tony Awards традиционно проходит в Нью-Йорке - сердце бродвейского театра - и является важным событием для театрального сообщества США и мира.

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