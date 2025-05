"Оленя", "Шьоґун" і фільм про війну в Україні: всі переможці BAFTA TV Awards

Хто переміг: головні номінації

Найкращий драматичний серіал: Blue Lights ("Сині вогні")

Найкращий мінісеріал: Mr Bates vs The Post Office ("Містер Бейтс проти Поштового відділення")

Найкращий міжнародний серіал: Shōgun ("Шьоґун")

Найкращий комедійний серіал: Alma’s Not Normal ("Альма ненормальна")

Найкращий односерійний документальний фільм: Ukraine: Enemy in the Woods ("Україна: Ворог у лісі")

Акторські перемоги

Найкраща акторка: Маріса Абела (Industry / "Індустрія")

Найкращий актор: Ленні Джеймс (Mr Loverman / "Містер Коханець")

Найкраща акторка другого плану: Джессіка Ґаннінґ (Baby Reindeer / "Оленя")

Найкращий актор другого плану: Арійон Бакаре (Mr Loverman / "Містер Коханець")

Комедійні ролі: Рут Джонс (Gavin & Stacey / "Гевін і Стейсі") і Денні Даєр (Mr Bigstuff / "Містер Велике Цабе")

Крім того, в категорії "Найкраща спортивна програма" перемогу здобула трансляція Літніх Олімпійських ігор в Парижі 2024 на BBC Sport.

Номінацію "Найкраща пряма трансляція" дісталася BBC Two за висвітлення фестивалю "Ґластонбері".

Найкращою денною програмою стала Clive Myrie’s Caribbean Adventure ("Карибська пригода Клайва Майрі").

Найкращим розважальним форматом визнано телешоу Would I Lie to You? ("Хіба я вам брешу?").

Документалістика про Україну знову серед лідерів

Документальна стрічка "Україна: Ворог у лісі", знята Джеймі Робертсом для BBC Two, розповідає про військових 210-го окремого спецбатальйону "Берлінґо", сформованого у березні 2022 року з добровольців.

Фільм змальовує їхню боротьбу за стратегічну залізничну лінію під час російських обстрілів на Харківщині. Частина матеріалів знята самими солдатами на GoPro-камери.

Це вже не перше визнання теми України на BAFTA. Так, у 2023 році перемогу в категорії "Найкраще висвітлення новин" отримав репортаж Channel 4 News: Live in Kyiv.

А у 2024-му українська співачка Юлія Саніна та акторка Ганна Ваддінґем були відзначені за ведення "Євробачення-2023".

Що відомо про BAFTA TV Awards

Премію BAFTA TV Awards, що є британським аналогом "Еммі", щороку вручає Британська академія кіно і телемистецтва за досягнення у сфері телебачення.

Церемонію 2025 року провів актор Алан Каммінґ. Саме він оголосив і лауреатку Спеціальної нагороди - ведучу Кірсті Варк, яку відзначили за видатний внесок у розвиток журналістики та телебачення.