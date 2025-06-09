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Tony 2025: повний список переможців престижної премії

Понеділок 09 червня 2025 14:49
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Tony 2025: повний список переможців престижної премії Всі переможці премії Тоні 2025 (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

У ніч з 8 на 9 червня в Нью-Йорку відбулася 78-ма церемонія вручення престижної театральної премії Tony Awards, яка щороку відзначає найкращі досягнення в американському театрі. Подія проходила у знаменитому концертному залі Radio City Music Hall, а її ведучою виступила співачка й акторка Синтія Еріво.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Tony Awards розповідає, кому дісталась нагорода.

Найкращим мюзиклом визнали бродвейську постановку "Maybe Happy Ending", а премію за найкращу п'єсу здобула “Purpose”.

Серед зірок, які вперше стали лауреатами премії Tony, опинилися Даррен Крісс, Ніколь Шерзінгер, Сара Снук та інші.

Повний список переможців Tony Awards 2025

  • Найкращий мюзикл: Maybe Happy Ending

  • Найкраща п'єса: Purpose
  • Найкраща актриса в мюзиклі: Ніколь Шерзінгер (Sunset Boulevard)

  • Найкращий актор у мюзиклі: Даррен Крісс (Maybe Happy Ending)
  • Найкраща актриса в п'єсі: Сара Снук (The Picture of Dorian Gray)
  • Найкращий актор у п'єсі: Коул Ескола (Oh, Mary!)
  • Найкраща актриса другого плану в мюзиклі: Наталі Венеція Белкон (Buena Vista Social Club)
  • Найкращий актор другого плану в мюзиклі: Джак Мелоун (Operation Mincemeat)
  • Найкраща актриса другого плану в п'єсі: Кара Янг (Purpose)
  • Найкращий актор другого плану в п'єсі: Френсіс Джу (Yellow Face)
  • Найкраща режисура мюзиклу: Майкл Арден (Maybe Happy Ending)
  • Найкраща режисура п'єси: Сем Пінклтон (Oh, Mary!)
  • Найкращий відроджений мюзикл: Sunset Boulevard

  • Найкраща відроджена вистава: Eureka Day

Що відомо про премію Tony Awards

Tony Awards - одна з найпрестижніших театральних премій у світі, яку щороку вручають за досягнення в галузі американського театру, зокрема бродвейських постановок.

Її повна назва - Antoinette Perry Award for Excellence in Broadway Theatre - дана на честь акторки, режисерки та продюсерки Антуанетт Перрі, яка зробила значний внесок у розвиток театрального мистецтва в США.

Премію заснували у 1947 році Американська театральна асоціація та Ліга Бродвейських театрів.

Вона покликана відзначити видатні здобутки у сфері драматургії, режисури, акторської майстерності, сценографії, музики, костюмів та інших елементів театрального виробництва.

Церемонія вручення Tony Awards традиційно проходить у Нью-Йорку - серці бродвейського театру - та є важливою подією для театральної спільноти США і світу.

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