Тонкий армянский лаваш на сковороде: после этого вы больше не купите магазинный

Армянский лаваш легко готовить дома на сковороде. Для тонкого хлеба понадобятся всего два основных ингредиента. Лаваш можно кушать вместо хлеба, а можно заворачивать в него любимую начинку. Конечно же такой восточный хлеб в разы вкуснее магазинного.
Своими секретами готовки поделилась фуд-блогер Alina FooDee.
В муку добавить соль, растительное масло и кипяток (дать воде постоять 1-2 минуту после закипания).
Ложкой начать замешивать тесто. Когда оно немного остынет, можно продолжить замес теста руками.
Положить тесто в пакет и дать отдохнуть 20 минут.
Разделить на 10-12 равных частей. Раскатать каждую часть в тонкий лаваш.
Обжарить на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.
Готовый лаваш хорошо сбрызнуть водой, накрыть пищевой пленкой (пергаментом или фольгой) и дать полежать минут 5-10.
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