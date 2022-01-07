Печем медовик со сметанным кремом по рецепту наших бабушек: идеальный праздничный десерт
Медовик со сметанным кремом - один из самых популярных десертов, который мы помним с детства. Наши бабушки и мамы знали толк в выпечке даже тогда, когда доступ к ингредиентам в магазинах был ограниченным.
Рецепт вкуснейшего медовика можно найти в книге берегини украинской кухни Дарьи Цвек "На добрый вечер: Праздничные рецепты", 1993 года выпуска.
Ингредиенты для медовика
Для теста:
- 300 г муки
- 100 г сахара
- 100 г меда
- 50 г маргарина
- 2 яйца
- 1 ч. л. соды
Для крема:
- 1 л сметаны
- 200 г измельченных орехов
- 100 г сахарной пудры
- ванилин
- 1/2 лимона
Просейте муку с содой, добавьте маргарин, потертый на крупной терке, сахар, желтки, растопленный мед, посеките все и домесите рукой в очень мягкое тесто. Поставьте на два часа в холодное место.
Достаньте тесто, разделите на четыре части. Раскатайте четыре тонких коржа под размер вашей тортовницы. Проколите каждый корж вилкой и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке до светло-золотистого цвета.
Остывшие коржи перемажьте кремом, верх и бока также смажьте. Верхушку торта можно украсить орехами.
Для крема (его желательно сделать заранее) возьмите дуршлаг, застелите марлей, вылейте сметану и дайте стечь лишней жидкости.
Затем желательно густую часть сметаны подержать в холодильнике сутки. После чего сбивать венчиком, когда сметана начнет густеть, постепенно добавлять сахарную пудру, продолжая взбивать.
Перемешайте сметану с измельченными орехами и мелко натертой вместе с цедрой половиной лимона.
Дать пропитаться в холодильнике. Наш идеальный медовик готов!
Скриншот кулинарной книги
Кто такая Дария Цвек
Дарию Цвек (1909-2004) называют хранительницей украинской кухни. Она - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".
Книги кулинара становились украинскими бестселлерами. Всего было продано более 5 млн экземпляров, они получали престижные награды премии "Книга року".
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