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Печем медовик со сметанным кремом по рецепту наших бабушек: идеальный праздничный десерт

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Пятница 07 января 2022 08:00
Печем медовик со сметанным кремом по рецепту наших бабушек: идеальный праздничный десерт Фото: Как приготовить вкуснейший медовик (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Медовик со сметанным кремом - один из самых популярных десертов, который мы помним с детства. Наши бабушки и мамы знали толк в выпечке даже тогда, когда доступ к ингредиентам в магазинах был ограниченным.

Рецепт вкуснейшего медовика можно найти в книге берегини украинской кухни Дарьи Цвек "На добрый вечер: Праздничные рецепты", 1993 года выпуска.

Ингредиенты для медовика

Для теста:

  • 300 г муки
  • 100 г сахара
  • 100 г меда
  • 50 г маргарина
  • 2 яйца
  • 1 ч. л. соды

Для крема:

  • 1 л сметаны
  • 200 г измельченных орехов
  • 100 г сахарной пудры
  • ванилин
  • 1/2 лимона

Просейте муку с содой, добавьте маргарин, потертый на крупной терке, сахар, желтки, растопленный мед, посеките все и домесите рукой в очень мягкое тесто. Поставьте на два часа в холодное место.

Достаньте тесто, разделите на четыре части. Раскатайте четыре тонких коржа под размер вашей тортовницы. Проколите каждый корж вилкой и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке до светло-золотистого цвета.

Остывшие коржи перемажьте кремом, верх и бока также смажьте. Верхушку торта можно украсить орехами.

Для крема (его желательно сделать заранее) возьмите дуршлаг, застелите марлей, вылейте сметану и дайте стечь лишней жидкости.

Затем желательно густую часть сметаны подержать в холодильнике сутки. После чего сбивать венчиком, когда сметана начнет густеть, постепенно добавлять сахарную пудру, продолжая взбивать.

Перемешайте сметану с измельченными орехами и мелко натертой вместе с цедрой половиной лимона.

Дать пропитаться в холодильнике. Наш идеальный медовик готов!

Печем медовик со сметанным кремом по рецепту наших бабушек: идеальный праздничный десерт

Скриншот кулинарной книги

Кто такая Дария Цвек

Дарию Цвек (1909-2004) называют хранительницей украинской кухни. Она - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Книги кулинара становились украинскими бестселлерами. Всего было продано более 5 млн экземпляров, они получали престижные награды премии "Книга року".

Ранее мы писали, как приготовить вкуснейший кофе по старинному рецепту от Дарии Цвек.

Также фуд-блогер поделилась секретами запекания королевской свинины с черносливом в духовке.

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