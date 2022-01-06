Омлет всегда будет пышным с этим секретным ингредиентом. И никакой соды!
Омлет - отличная идея для завтрака, он даст заряд бодрости, насытит и запустит ваш организм в начале дня. Но часто вместо пышного красивого омлета мы получаем нечто совершенно неаппетитное, способное не зарядить, а наоборот - разочаровать вас уже с самого утра. Однако выход есть.
Рецептом поделился ресурс Coralreef-aqua.
Часто в омлет добавляют молоко, чтобы придать ему объема. В некоторых рецептах советуют сделать взбитые яйца пышными благодаря соде, но вкус от этого, конечно, испортится.
А вот добавление минеральной воды - нашего секретного компонента сделает ваш завтрак идеальным.
А далее уже кто на что горазд: сдобрите омлет сыром, грибами, зеленым горошком, авокадо, филе лосося...
Ингредиенты для нашего омлета:
- пара яиц;
- перец и соль по вкусу;
- 1 ст. ложка минеральной газированной воды;
- 1 ч. ложка подсолнечного масла.
Пошаговое приготовление яиц
Взбить яйца с приправами.
Добавить в получившуюся смесь одну столовую ложку газировки и аккуратно перемешать все ингредиенты.
Влить омлет тонкой струйкой на сковородку, смазанную небольшим количеством подсолнечного масла.
Накрыть сковородку крышкой и жарить омлет на небольшом огне до полной готовности.
Ранее шеф-повар рассказал, как легко приготовить сладкий японский омлет для идеального завтрака.
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