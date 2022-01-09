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Тонкий вірменський лаваш на сковороді: після цього ви більше не купите магазинний

Автор: Світлана Мащенко

Вірменський лаваш легко готувати вдома на сковороді. Для тонкого хліба знадобляться всього два основних інгредієнта. Лаваш можна їсти замість хліба, а можна загортати в нього улюблену начинку. Звичайно ж такий східний хліб в рази смачніше магазинного.

Своїми секретами готування поділилася фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Борошно - 350 г
  • Окріп - 200 г
  • Сіль - 1 ч. л. без гірки
  • Рослинна олія - 2 ст. л.

Покрокове приготування

У борошно додати сіль, рослинну олію і окріп (дати воді постояти 1-2 хвилину після закипання).

Ложкою почати замішувати тісто. Коли воно трохи охолоне, можна продовжити заміс тіста руками.

Покласти тісто в пакет і дати відпочити 20 хвилин.

Розділити на 10-12 рівних частин. Розкачати кожну частину в тонкий лаваш.

Обсмажити на сухій сковороді по 1 хвилині з кожного боку.

Готовий лаваш добре скропити водою, накрити харчовою плівкою (пергаментом або фольгою) і дати полежати хвилин 5-10.

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