Тонкі та еластичні млинці "4 на 4": це не рецепт, а справжній хіт!

Тонкі млинці "4 на 4" - хітовий рецепт, який вам вдасться реалізувати з легкістю, адже запам'ятати його дуже просто, а готувати швидко й з доступних інгредієнтів.

Рецептом поділилася відома кулінарка Alina FooDee на своєму каналі в YouTube.

Складники:

Борошно - 4 ст. л.

Крохмаль картопляний - 4 ст. л.

Цукор - 2 ст. л.

Сіль - 0,5 ч.л.

Яйця - 4 шт.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Тепле молоко - 500 мл

Покрокове приготування

Змішайте борошно, крохмаль, цукор, сіль. Додайте яйця, перемішайте і додайте олію. Тісто має вийти доволі густим і рівномірно розмішаним, без грудочок.

Поступово вводьте тепле молоко, перемішуючи. Залиште тісто на 10-15 хвилин.

Випікайте млинці на добре розігрітій сковороді. Перед першим млинцем треба крапнути на сковороду трохи олії і розмазати її паперовим рушником чи кулінарним пензликом.

Перед випіканням кожного млинця перемішуйте тісто, адже борошно і крохмаль осідають на дно.

Далі можете завернути в млинці улюблену начинку, або їжте з варенням чи сметаною.