Вареники з сиром до Масниці: Клопотенко поділився улюбленим рецептом
Етнографи і досі сперечаються, що саме давні українці готували на Масляну - млинці чи вареники. Поки вони ведуть дискусії, пропонуємо вам посмакувати ніжними, м'якенькими варениками з сиром. Тим паче, що своїм хітовим рецептом поділився гуру кулінарії Євген Клопотенко.
Як саме місити, ліпити, варити і їсти український делікатес, шеф розповів на своїй YouTube-сторінці.
Інгредієнти
Для тіста:
- 500 г борошна
- 250 г гарячої води
- 4 ст. л. соняшникової олії
- 1/2 ч. л. солі
- 1 дрібка цукру
Для начинки:
- 500 г домашнього сиру
- 1 яйце
- 5 ст. л. маку (+1 ст. л. цукру)
- 2 ст. л. цукру
Для соусу:
- 2-3 ст. л. сметани
- 2-3 ст. л. згущеного молока
- цедра при подачі за бажанням
Покрокове приготування
Прогрійте в сотейнику 250 мл води до появи пари, до 70-80 градусів. У миску висипте 500 г борошна, додайте гарячу воду, 1/2 ч. л. солі і дрібку цукру, 4 ст. л. соняшникової олії. Перемішуйте інгредієнти ложкою, а коли тісто трохи охолоне, продовжте руками.
Готове тісто трохи підмішайте руками, оберніть харчовою плівкою і поставте в холодильник на 20-30 хвилин.
Для начинки змішайте 5 ст. л. маку з 1 ст. л. цукру. Перемеліть у подрібнювачі, кавомолці або просто в ступці. Так мак краще розітреться.
З'єднайте перетертий мак з 500 г сиру. Додайте до начинки 2 ст. ложки цукру і вбийте 1 яйце. Добре перетріть начинку виделкою до однорідної консистенції.
Дістаньте тісто з холодильника і розкачайте його в пласт товщиною 1-2 мм.
За допомогою склянки чи будь-якого іншого предмета зробіть кружечки з тіста. На один край викладіть начинку, загорніть другим краєм. Сформуйте таким чином всі вареники.
Варіть вареники з сиром в киплячій воді 3-5 хвилин після закипання.
Для соусу з'єднайте 2-3 ст. л. сметани і 2-3 ст. л. згущеного молока. Трохи перемішайте і полийте готові вареники. Або можна залишити соус в мисці та вмочати вареники.
Натріть зверху трохи лимонної цедри для свіжості і цитрусового аромату. Але це за бажанням.
Раніше ми писали, що не можна додавати в тісто для млинців.
Крім того читайте про традиції та заборони Масляної.