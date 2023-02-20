Вареники з сиром до Масниці: Клопотенко поділився улюбленим рецептом

Етнографи і досі сперечаються, що саме давні українці готували на Масляну - млинці чи вареники. Поки вони ведуть дискусії, пропонуємо вам посмакувати ніжними, м'якенькими варениками з сиром. Тим паче, що своїм хітовим рецептом поділився гуру кулінарії Євген Клопотенко.

Як саме місити, ліпити, варити і їсти український делікатес, шеф розповів на своїй YouTube-сторінці.

Інгредієнти

Для тіста:

500 г борошна

250 г гарячої води

4 ст. л. соняшникової олії

1/2 ч. л. солі

1 дрібка цукру

Для начинки:

500 г домашнього сиру

1 яйце

5 ст. л. маку (+1 ст. л. цукру)

2 ст. л. цукру

Для соусу:

2-3 ст. л. сметани

2-3 ст. л. згущеного молока

цедра при подачі за бажанням

Покрокове приготування

Прогрійте в сотейнику 250 мл води до появи пари, до 70-80 градусів. У миску висипте 500 г борошна, додайте гарячу воду, 1/2 ч. л. солі і дрібку цукру, 4 ст. л. соняшникової олії. Перемішуйте інгредієнти ложкою, а коли тісто трохи охолоне, продовжте руками.

Готове тісто трохи підмішайте руками, оберніть харчовою плівкою і поставте в холодильник на 20-30 хвилин.

Для начинки змішайте 5 ст. л. маку з 1 ст. л. цукру. Перемеліть у подрібнювачі, кавомолці або просто в ступці. Так мак краще розітреться.

З'єднайте перетертий мак з 500 г сиру. Додайте до начинки 2 ст. ложки цукру і вбийте 1 яйце. Добре перетріть начинку виделкою до однорідної консистенції.

Дістаньте тісто з холодильника і розкачайте його в пласт товщиною 1-2 мм.

За допомогою склянки чи будь-якого іншого предмета зробіть кружечки з тіста. На один край викладіть начинку, загорніть другим краєм. Сформуйте таким чином всі вареники.

Варіть вареники з сиром в киплячій воді 3-5 хвилин після закипання.

Для соусу з'єднайте 2-3 ст. л. сметани і 2-3 ст. л. згущеного молока. Трохи перемішайте і полийте готові вареники. Або можна залишити соус в мисці та вмочати вареники.

Натріть зверху трохи лимонної цедри для свіжості і цитрусового аромату. Але це за бажанням.