Тонкие и эластичные блины "4 на 4": это не рецепт, а настоящий хит!

Тонкие блины "4 на 4" – хитовый рецепт, который вам удастся реализовать с легкостью, ведь запомнить его очень просто, а готовить быстро и из доступных ингредиентов.

Рецептом поделилась известная кулинар Alina FooDee на своем канале в YouTube.

Составляющие:

Мука – 4 ст. л.

Крахмал картофельный – 4 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Соль – 0,5 ч.л.

Яйца – 4 шт.

Растительное масло – 2 ст. л.

Теплое молоко – 500 мл

Пошаговое приготовление

Смешайте муку, крахмал, сахар, соль. Добавьте яйца, перемешайте и добавьте масло. Тесто должно получиться довольно густым и равномерно размешанным, без комочков.

Постепенно вводите теплое молоко, перемешивая. Оставьте тесто на 10-15 минут.

Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде. Перед первым блинчиком нужно капнуть на сковороду немного масла и размазать его бумажным полотенцем или кулинарной кисточкой.

Перед выпеканием каждого блинчика перемешивайте тесто, ведь муку и крахмал оседают на дно.

Далее можете завернуть в блины любимую начинку, или ешьте с вареньем или сметаной.