ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тонкие и эластичные блины "4 на 4": это не рецепт, а настоящий хит!

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 08:30
Тонкие и эластичные блины "4 на 4": это не рецепт, а настоящий хит! Тонкие блины "4 на 4" (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Тонкие блины "4 на 4" – хитовый рецепт, который вам удастся реализовать с легкостью, ведь запомнить его очень просто, а готовить быстро и из доступных ингредиентов.

Рецептом поделилась известная кулинар Alina FooDee на своем канале в YouTube.

Составляющие:

  • Мука – 4 ст. л.
  • Крахмал картофельный – 4 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Яйца – 4 шт.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Теплое молоко – 500 мл

Пошаговое приготовление

Смешайте муку, крахмал, сахар, соль. Добавьте яйца, перемешайте и добавьте масло. Тесто должно получиться довольно густым и равномерно размешанным, без комочков.

Постепенно вводите теплое молоко, перемешивая. Оставьте тесто на 10-15 минут.

Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде. Перед первым блинчиком нужно капнуть на сковороду немного масла и размазать его бумажным полотенцем или кулинарной кисточкой.

Перед выпеканием каждого блинчика перемешивайте тесто, ведь муку и крахмал оседают на дно.

Далее можете завернуть в блины любимую начинку, или ешьте с вареньем или сметаной.

Раньше мы писали также, что нельзя делать на Масленицу.

Кроме того, Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные вареники с творогом.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты