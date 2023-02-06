Тонкі млинці, які виходять завжди: ловіть секрет ідеального тіста

Складники:

2 великі або 3 середні яйця

1/3 ч.л. солі

2-3 ст. цукру

1 ч. л. ванільного цукру

3 ст. рослинної олії

150 г борошна

500 г молока (тепла або кімнатна температура)

Покрокове приготування

Змішайте яйця, сіль, цукор, ванільний цукор, рослинну олію і все ретельно перемішайте вінчиком.

Щоб не було грудочок, треба спершу додати все борошно, замісивши доволі густе тісто.

Після цього треба порціями додавати молоко, замішуючи тісто до потрібної консистенції.

Тісту треба дати постояти 15-20 хвилин, щоб клейковина в борошні набухла і млинці було простіше випікати.

Перед першим млинцем налийте на добре розігріту сковорідку трохи олії і розмажте її паперовим рушником чи кулінарним пензликом.

Випікайте млинці на сильному вогні з обох боків.

Якщо не хочете хрумких країв, накрийте стопку з млинцями мискою чи кришкою.

Такі млинці можна їсти з варенням чи сметаною, а можна завернути будь-яку начинку - як солону, так і солодку.