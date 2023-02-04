Шоколадний кекс на раз, два: спробуєте і будете готувати постійно

Шоколадний кекс - неймовірна смакота, яку легко і просто готувати. Інгредієнти у випічці найпростіші, а часу на випікання витрачається дуже мало.

Інгредієнти на форму 30 см:

борошно - 350 г

цукор - 250 г

молоко - 250 г

вершкове масло - 150 г

яйце - 2 шт.

какао - 50 г

розпушувач - 1 ч. л.

сода + оцет - 1 ч. л.

горіхи - 100 г

додатково - шоколад - 90 г

Покрокове приготування

Перемішайте вінчиком яйця з цукром. Додайте розтоплене вершкове масло і молоко.

Додайте в просіяне борошно какао і розпушувач, добре перемішайте. Введіть в рідку масу сухі інгредієнти і гарно перемішайте.

Змішайте соду з оцтом і введіть в тісто. Додайте підсмажені і подрібнені горіхи (будь-які, які ви любите). Застеліть пергаментом форму і викладіть тісто.

Випікайте при температурі 160 градусів близько години. За бажанням кекс можна покрити розтопленим шоколадом і притрусити горіхами.