Тонкие блинчики, которые получаются всегда: ловите секрет идеального теста

Составляющие:

2 больших или 3 средних яйца

1/3 ч.л. соли

2-3 ст. сахара

1 ч. л. ванильного сахара

3 ст. растительного масла

150 г муки

500 г молока (теплая или комнатная температура)

Пошаговое приготовление

Смешайте яйца, соль, сахар, ванильный сахар, растительное масло и тщательно перемешайте венчиком.

Чтобы не было комочков, нужно сначала добавить всю муку, замесив довольно густое тесто.

После этого следует порциями добавлять молоко, замешивая тесто до нужной консистенции.

Тесту надо дать постоять 15-20 минут, чтобы клейковина в муке набухла и блины было проще выпекать.

Перед первым блином налейте на хорошо разогретую сковороду немного масла и размажьте его бумажным полотенцем или кулинарной кисточкой.

Выпекайте блины на сильном огне с обеих сторон.

Если не хотите хрустящих краев, накройте стопку с блинами миской или крышкой.

Такие блины можно есть с вареньем или сметаной, а можно завернуть любую начинку – как соленую, так и сладкую.