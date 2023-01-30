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Новий рецепт вафельного торту, рецепт якого підірвав інтернет

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Понеділок 30 січня 2023 08:30
Новий рецепт вафельного торту, рецепт якого підірвав інтернет Як приготувати смачний вафельний торт (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Вафельний торт - один з найпростіших десертів, адже для нього треба куплені вафельні коржі і найчастіше - крем зі згущеного молока й масла. Але є геть бомбезні рецепти, з якими варто поекспериментувати.

Рецепт з'явився на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Складники

На круглі вафлі:

  • вафлі - 8 шт.
  • вершкове масло - 200 г
  • сметана - 200 г
  • цукор - 100 г
  • желе - 70 г

На квадратні вафлі:

  • вафлі - 5 шт.
  • вершкове масло - 250 г
  • сметана - 250 г
  • цукор - 150 г
  • желе - 90 г

Покрокове приготування

В каструлю додайте вершкове масло, сметану і цукор. Поставте на середній вогонь і помішуючи доведіть до кипіння. Кип'ятити не треба.

Зніміть масу з вогню і одразу всипте до неї желе. Ретельно перемішайте і залишіть, щоб маса трохи загусла. Це близько години при кімнатній температурі.

Перемастіть тортик так, щоб тільки заповнити пори. Залиште на півгодини під пресом, а потім перемістіть в холодильник на кілька годин.

Наш супертортик готовий!

Раніше ми писали про рецепт вафельного торту з цукерками Корівка.

Також читайте, як приготувати вафельний торт Снікерс.

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