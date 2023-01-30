Новий рецепт вафельного торту, рецепт якого підірвав інтернет
Вафельний торт - один з найпростіших десертів, адже для нього треба куплені вафельні коржі і найчастіше - крем зі згущеного молока й масла. Але є геть бомбезні рецепти, з якими варто поекспериментувати.
Рецепт з'явився на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Складники
На круглі вафлі:
- вафлі - 8 шт.
- вершкове масло - 200 г
- сметана - 200 г
- цукор - 100 г
- желе - 70 г
На квадратні вафлі:
- вафлі - 5 шт.
- вершкове масло - 250 г
- сметана - 250 г
- цукор - 150 г
- желе - 90 г
Покрокове приготування
В каструлю додайте вершкове масло, сметану і цукор. Поставте на середній вогонь і помішуючи доведіть до кипіння. Кип'ятити не треба.
Зніміть масу з вогню і одразу всипте до неї желе. Ретельно перемішайте і залишіть, щоб маса трохи загусла. Це близько години при кімнатній температурі.
Перемастіть тортик так, щоб тільки заповнити пори. Залиште на півгодини під пресом, а потім перемістіть в холодильник на кілька годин.
Наш супертортик готовий!
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