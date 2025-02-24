Тонкі мереживні млинці з дірочками: готуємо без соди, дріжджів та розпушувача

Що вам знадобиться:

Борошно - 125 г

Молоко - 125 мл

Окріп - 125 мл

Яйце - 1 шт.

Цукор - 1 ст. ложка

Сіль - ¼ ч. ложки

Олія - ½ ст. ложки

Як готувати тонкі ажурні млинці

Збиваємо у глибокій мисці 1 яйце, додаємо до нього цукор та сіль. Збиваємо разом 1-2 хвилини, щоб утворилася легка піна.

Далі додаємо у миску тепле молоко і знову збиваємо до однорідності.

Борошно просіюємо і починаємо поступово вводити його у яєчну-молочну суміш. Добре перемішуйте, щоб не утворилися грудочки.

Наступний крок - вливаємо окріп, також поступово і продовжуємо збивати тісто. Завдяки гарячій воді тісто стане більш еластичним і це сприятиме утворенню мереживних дірочок при смаженні.

Додаємо олію і знову все добре перемішуємо.

Розігріваємо сковорідку на середньому вогні, змащуємо її олію або шматочком вершкового масла.

Виливаємо на сковорідку тонкий шар тіста за допомогою половника, рівномірно розподіляємо. Смажимо до підрум'янення країв і потім акуратно перевертаємо лопаткою або руками.

Готові млинці подає до столу теплими з медом, варенням, сметаною, згущеним молоком.