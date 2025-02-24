Тонкие кружевные блины с дырочками: готовим без соды, дрожжей и разрыхлителя

Что вам понадобится:

Мука - 125 г

Молоко - 125 мл

Кипяток - 125 мл

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 1 ст. ложка

Соль - ¼ ч. ложки

Масло - ½ ст. ложки

Как готовить тонкие ажурные блины

Взбиваем в глубокой миске 1 яйцо, добавляем к нему сахар и соль. Взбиваем вместе 1-2 минуты, чтобы образовалась легкая пена.

Далее добавляем в миску теплое молоко и снова взбиваем до однородности.

Муку просеиваем и начинаем постепенно вводить ее в яично-молочную смесь. Хорошо перемешивайте, чтобы не образовались комочки.

Следующий шаг - вливаем кипяток, также постепенно и продолжаем взбивать тесто. Благодаря горячей воде тесто станет более эластичным и это будет способствовать образованию кружевных дырочек при жарке.

Добавляем растительное масло и снова все хорошо перемешиваем.

Разогреваем сковородку на среднем огне, смазываем ее маслом или кусочком сливочного масла.

Выливаем на сковородку тонкий слой теста с помощью половника, равномерно распределяем. Жарим до подрумянивания краев и затем аккуратно переворачиваем лопаткой или руками.

Готовые блины подает к столу теплыми с медом, вареньем, сметаной, сгущенным молоком.