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Тонкие кружевные блины с дырочками: готовим без соды, дрожжей и разрыхлителя

Как приготовить тоненькие ажурные блины с дырочками (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Если вы любите нежные, кружевные блины с дырочками, тогда этот прости рецепт именно для вас! Они получаются тонкими, эластичными и с хорошей структурой, а еще - невероятно вкусные.

Как приготовить тонкие кружевные блины с дырочками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lozovski.

Что вам понадобится:

  • Мука - 125 г
  • Молоко - 125 мл
  • Кипяток - 125 мл
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сахар - 1 ст. ложка
  • Соль - ¼ ч. ложки
  • Масло - ½ ст. ложки

Как готовить тонкие ажурные блины

Взбиваем в глубокой миске 1 яйцо, добавляем к нему сахар и соль. Взбиваем вместе 1-2 минуты, чтобы образовалась легкая пена.

Далее добавляем в миску теплое молоко и снова взбиваем до однородности.

Муку просеиваем и начинаем постепенно вводить ее в яично-молочную смесь. Хорошо перемешивайте, чтобы не образовались комочки.

Следующий шаг - вливаем кипяток, также постепенно и продолжаем взбивать тесто. Благодаря горячей воде тесто станет более эластичным и это будет способствовать образованию кружевных дырочек при жарке.

Добавляем растительное масло и снова все хорошо перемешиваем.

Разогреваем сковородку на среднем огне, смазываем ее маслом или кусочком сливочного масла.

Выливаем на сковородку тонкий слой теста с помощью половника, равномерно распределяем. Жарим до подрумянивания краев и затем аккуратно переворачиваем лопаткой или руками.

Готовые блины подает к столу теплыми с медом, вареньем, сметаной, сгущенным молоком.

 

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