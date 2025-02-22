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Смачний та ніжний пиріг нашвидкуруч: побалуйте рідних десертом

Субота 22 лютого 2025 07:40
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Смачний та ніжний пиріг нашвидкуруч: побалуйте рідних десертом Ніжний та смачний пиріг, який готується швидко та легко (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Інколи хочеться побалувати домашніх смачною випічкою до чаю, але часу катастрофічно бракує? В нас є для дуже заклопотаних цікавий рецепт пирога, приготування якого не займає багато часу, а результат - вразить смаком будь-кого.

Як приготувати швидкий, смачний та ніжний пиріг з простих інгредієнтів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Господа".

Начинку для цього пирога ви можете обрати на свій смак - це можуть бути ягоди, яблука, консервовані овочі, й навіть ананаси.

Що вам знадобиться:

  • Яйця - 3 шт.
  • Цукор - 200 г
  • Сіль - дрібка
  • Ванілін - до вашого смаку
  • Масло - 75 г
  • Сметана - 150 г
  • Розпушувач - 10 г
  • Борошно - 240 г
  • Фрукти, ягоди, ананаси консервовані - 350 г

Як приготувати ніжній пиріг

Яйця зі звичайним та ванільним цукром та сіллю збиваємо міксером до того, як маса не стане білою та не збільшиться в об'ємі. Далі додаємо сметану та розтоплене масло кімнатної температури.

Ще раз збиваємо міксером до однорідної маси. Додаємо усі сухі інгредієнти та вимішуємо тісто.

Ананаси, фрукти чи ягоди відділяємо від сиропу, нарізаємо шматочками. Викладаємо начинку на тісто і добре його перемішуємо.

Форму застеляємо пергаментом, викладаємо на нього тісто й за допомогою лопатки вирівнюємо. Ставимо у духовку та випікаємо 35 хвилин при температурі 180 градусів.

Перед подачею можна посипати цукровою пудрою та обов'язково потрібно остудити.

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