Тонкі ажурні млинці на дріжджах. Найправильніший рецепт

Ажурні млинці на дріжджах можна подавати з різноманітними начинками, а можна їсти просто так. Головне, знати правильні пропорції, і правила приготування.

Заверніть яблучну начинку в млинці. За бажанням можна обсмажити млинці на вершковому маслі.

Натріть яблука на великій тертці. Обсмажте на вершковому маслі, додавши цукор та корицю до смаку.

Обсмажуйте млинці на добре розігрітій сковороді.

Накрийте миску з тістом харчовою плівкою та рушником. Залиште у теплому місці на 50 хвилин. Тісто має підійти.

Змішайте яйце, цукор, сухі дріжджі, молоко та борошно. Перемішайте до однорідності. Додайте олію та сіль.

Раніше ми писали також про печиво без молока та яєць, яке виходить завжди.

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