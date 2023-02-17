UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тонкі ажурні млинці на дріжджах. Найправильніший рецепт

Як приготувати правильні ажурні млинці (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Ажурні млинці на дріжджах можна подавати з різноманітними начинками, а можна їсти просто так. Головне, знати правильні пропорції, і правила приготування.

Рецептом поділилася відома кулінарка на YouTube-каналі Alina FooDee.

Складники:

  • Яйце - 1 шт.
  • Цукор - 1-2 ст.л.
  • Сухі швидкодіючі дріжджі - 1 ч. л. (3-4 г)
  • Тепле молоко - 500 мл
  • Борошно - 200 г
  • Рослинна олія - 2 ст. л.
  • Сіль - 0,5 ч.л.
  • Вершкове масло - 10-20 г
  • Яблука - 3 шт.
  • Цукор - за смаком
  • Кориця - за смаком

Покрокове приготування

Змішайте яйце, цукор, сухі дріжджі, молоко та борошно. Перемішайте до однорідності. Додайте олію та сіль.

Накрийте миску з тістом харчовою плівкою та рушником. Залиште у теплому місці на 50 хвилин. Тісто має підійти.

Обсмажуйте млинці на добре розігрітій сковороді.

Натріть яблука на великій тертці. Обсмажте на вершковому маслі, додавши цукор та корицю до смаку.

Заверніть яблучну начинку в млинці. За бажанням можна обсмажити млинці на вершковому маслі.

Раніше ми писали також про печиво без молока та яєць, яке виходить завжди.

Крім того читайте, як зберігати рештки торта в холодильнику.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецепти