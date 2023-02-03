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Як треба зберігати рештки торта в холодильнику: це так просто, що шокує

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П'ятниця 03 лютого 2023 13:15
Як треба зберігати рештки торта в холодильнику: це так просто, що шокує Як зберігати торт в холодильнику (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Коли після свята лишається шматок торта, його треба обов'язково відправити в холодильник. Для цього більшість людей перекладає десерт в пластиковий чи скляний контейнер, який не завжди підходить за формою, і часто десерт розмазується по стінкам і втрачає форму.

Але так робити неправильно. Чому так, розповіли в Telegram каналі Лайфхак UA.

Як треба зберігати торт в холодильнику

Зазвичай торт має круглу форму, яку ми нарізаємо на трикутники. Коли частина торта залишається, її не надто зручно зберігати, оскільки більшість контейнерів мають прямокутну форму.

Щоб помістити шматок торта в цей контейнер, покладіть його замість самого контейнеру - на його кришку. Далі накрийте зверху контейнером, закрийте і поставте в холодильник.

Як треба зберігати рештки торта в холодильнику: це так просто, що шокує

Скриншот

Інші способи зберігати десерт

Якщо ви часто готуєте чи купуєте торти, добре мати в господарстві тортівницю з кришкою.

Найпростішу можна придбати за 150-200 грн.

Як треба зберігати рештки торта в холодильнику: це так просто, що шокує

Тортівниця-переноска (фото: OLX)

Якщо ви придбали торт в картонній чи пластиковій упаковці, зберігати його можна в ній. Однак така тара не підійде для переноски десерту, коли ви захочете передати комусь тортик на гостинець.

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