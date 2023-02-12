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Печиво без яєць і молока, яке можна зберігати цілий місяць: швидкий рецепт

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Неділя 12 лютого 2023 08:30
Печиво без яєць і молока, яке можна зберігати цілий місяць: швидкий рецепт Як приготувати домашнє печиво "Марія" (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Домашнє печиво тривалого зберігання, схоже за смаком на класичну галетну "Марію", можна швидко й без зайвих витрат приготувати на власній кухні.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Складники:

  • Борошно - 600 г
  • Цукор - 200 г
  • Вершкове масло/маргарин - 150 г
  • Вода - 150 мл
  • Сода - 5 г (3/4 ч. л.)
  • Сіль - 1/2 ч. л.

Покрокове приготування

Додайте в каструлю воду, сіль та цукор і доведіть на середньому вогні до кипіння. Додайте соду і постійно помішуючи чекайте, поки підніметься біла шапочка з піни. Зніміть з вогню.

До просіяного борошна додайте холодне масло чи маргарин. Перетріть руками в крихту.

Влийте охолоджений до кімнатної температури сироп і замісіть тісто: спочатку ложкою, потім рукою.

Тісто має вийти м'яким, еластичним і не липнути до рук. Відправте тісто, завернуте в харчову плівку, на 15 хвилин в холодильник.

Тонко розкатайте тісто (2 мм) на поверхні, присипаній борошном. Витисніть улюбленою формою наше майбутнє печиво.

Викладіть на пергамент чи силіконовий коврик, наколіть виделкою і випікайте протягом 10-15 хвилин в розігрітій до 200 градусів духовці

Таке печиво можна зберігати у герметичній упаковці протягом місяця

Також дізнайтеся, як треба зберігати рештки торта в холодильнику.

Крім того ми писали, як спекти класичний торт "Мурашник".

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