Тонкие ажурные блины на дрожжах. Самый правильный рецепт

Ажурные блины на дрожжах можно подавать с разными начинками, а можно есть просто так. Главное, знать правильные пропорции и правила приготовления.

Заверните яблочную начинку в блины. По желанию можно обжарить блины на сливочном масле.

Натрите яблоки на большой терке. Обжарьте на сливочном масле, добавив сахар и корицу по вкусу.

Обжаривайте блины на хорошо разогретой сковороде.

Накройте миску с тестом пищевой пленкой и полотенцем. Оставьте в теплом месте на 50 минут. Тесто должно подойти.

Смешайте яйцо, сахар, сухие дрожжи, молоко и муку. Перемешайте до однородности. Добавьте растительное масло и соль.

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